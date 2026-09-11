Kourani vísað úr landi

Mohamad Th. Jóhannessyni, áður Kourani, hefur verið veitt reynslulausn eftir að hafa afplánað einn þriðja af átta ára fangelsisdómi og honum hefur verið fylgt til Sýrlands.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Varaformaður utanríkismálanefndar segir að nefndin hefði átt að vera upplýst fyrr um símtal Donalds Trump Bandaríkjaforseta og Bjarna Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra sem átti sér stað haustið 2024 þar sem Trump viðraði hugmyndir um að Ísland yrði 51. ríki Bandaríkjanna.
Aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir svokallað þríhliða samtal ríkis og aðila vinnumarkaðar ganga vel og hafa þegar skilað mikilvægum upplýsingum, þvert á það sem verkalýðsforkólfar hafa sagt undanfarið.
Vegagerðin segir umferðarspár sýna að ljósastýrð gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar geti annað umferð vel í tuttugu ár eftir opnun. Samgöngustjóri Reykjavíkur segir ekki hagkvæmt að gera gatnamótin fullmislæg nú.
Í dag eru 25 ár liðin frá mannskæðustu hryðjaverkaárásum sögunnar þegar hryðjuverkamenn Al Qaeda flugu þremur flugvélum á Tvíburaturnana og varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna með þeim afleiðingum að 2.977 manns létu lífið.
Í íþróttafréttum fjöllym við um úrslitaleik karla í Mjólkurbikarnum þar sem Breiðablik og Afturelding mætast.