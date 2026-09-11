Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um innbrot og að meintur innbrotsþjófur væri enn inni í húsnæðinu. Þegar lögregluna bar að garði og hún fannmeintan þjóf reyndist hann vera starfsmaður öryggisfyrirtækis.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en barst tilkynningin lögreglumönnum á varðsvæði eitt sem nær yfir Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes. Lögreglan þar hafðu einnig afskipti af ökumanni sem reyndist vera undir áhrifum ávana- og fíkniefna. Þá var hann með piparúða á sér og því kærður fyrir vopnalagabrot.
Önnur tilkynning barst um innbrot á varðsvæði lögreglustöðvar eitt og þjófnað. Málið er í rannsókn hjá lögreglunni.
Umferðarslys varð á varðsvæði lögreglustöðvar tvö sem sér um Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes. Þar fóru saman einstaklingur á rafhlaupahjóli og bíll sem ekið var um. Einn var fluttur á bráðamóttökuna til aðhlynningar og er líðan óþekkt.
Annars hafði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu töluverð afskipti af ökumönnum sem reyndust aka undir áhrifum ávana- og fíkniefna.
Alls gistu átta í fangageymslum lögreglunnar.