Innlent

Flug­virkjar Icelandair sagðir ætla að kjósa um verk­fall

Kjartan Kjartansson skrifar
Hvorki hefur gengið né rekið í kjaradeilu flugvirkja við Icelandair.
Hvorki hefur gengið né rekið í kjaradeilu flugvirkja við Icelandair. Vísir/Vilhelm

Atkvæðagreiðsla á meðal flugvirkja sem starfa hjá Icelandair um boðun verkfallsaðgerða er sögð fara fram í dag. Kjaraviðræður á milli Flugvirkjafélagsins og Icelandair hafa staðið yfir að undanförnu.

Ríkisútvarpið greinir frá því að Flugvirkjafélagið hafi sent póst á félagsmenn sína sem starfa hjá Icelandair um atkvæðagreiðsluna í dag.

Deilu flugvirkja við flugfélagið var vísað til ríkissáttasemjara í febrúar. RÚV hefur upp úr póstinum frá Óskari Einarssyni, formanni félags flugvirkjanna, að viðræðurnar hafi reynst árangurslausar. 

Atkvæðagreiðslan er sögð hefjast í hádeginu og að henni ljúki í hádeginu á mánudag.

Flugvirkjar skoruðu á Icelandair í sumar um að hætta við áform um að flytja störf þeirra úr landi. Icelandair keypti nýlega hluta af starfsemi Play á Möltu.

Kjaramál Flug Icelandair

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