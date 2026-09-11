Atkvæðagreiðsla á meðal flugvirkja sem starfa hjá Icelandair um boðun verkfallsaðgerða er sögð fara fram í dag. Kjaraviðræður á milli Flugvirkjafélagsins og Icelandair hafa staðið yfir að undanförnu.
Ríkisútvarpið greinir frá því að Flugvirkjafélagið hafi sent póst á félagsmenn sína sem starfa hjá Icelandair um atkvæðagreiðsluna í dag.
Deilu flugvirkja við flugfélagið var vísað til ríkissáttasemjara í febrúar. RÚV hefur upp úr póstinum frá Óskari Einarssyni, formanni félags flugvirkjanna, að viðræðurnar hafi reynst árangurslausar.
Atkvæðagreiðslan er sögð hefjast í hádeginu og að henni ljúki í hádeginu á mánudag.
Flugvirkjar skoruðu á Icelandair í sumar um að hætta við áform um að flytja störf þeirra úr landi. Icelandair keypti nýlega hluta af starfsemi Play á Möltu.