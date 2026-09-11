Lífið

Sig­rún Ósk mætt á RÚV

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir var meðal annars þáttastjórnandi í tveimur þáttaröðum af Idol-inu á Sýn, áður Stöð 2.
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir var meðal annars þáttastjórnandi í tveimur þáttaröðum af Idol-inu á Sýn, áður Stöð 2. Vísir/Vilhelm

Sigrún Ósk Kristjánsdóttir, upplýsingafulltrúi Akraneskaupstaðar, snýr aftur í sjónvarpið eftir að hafa tekið sér pásu frá fjölmiðlum og snúið sér að upplýsingagjöf í heimabæ sínum. Hún verður stjórnandi nýs spurningaþáttar í Ríkisútvarpinu.

„Landsleikarnir hefja göngu sína í lok september, spurningaþáttur í beinni útsendingu á laugardagskvöldum á RÚV þar sem bæjarfélög etja kappi og við Guðmundur Pálsson stjórnum. Samsuða af spurningum, þrautum, heilabrotum og harðri keppni,“ greinir Sigrún frá á samfélagsmiðlum.

Sigrún Ósk gerði garðinn frægan og sópaði til sín verðlaunum fyrir þætti á borð við Leitina að upprunanum á Stöð 2 og síðar Sýn.

„Merkilegt nokk þá eru í dag nákvæmlega 25 ár síðan ég fór í mínar fyrstu sjónvarpstökur, þá fyrir unglingaþátt á RÚV. Skemmtileg hringrás og tala sem við hljótum að vera sammála um að sé einhver villa í kerfinu,“ segir hin síunga Skagamær.

Sigrún Ósk mun stýra þættinum ásamt Guðmundi Pálssyni, söngvara og verkefna- og þróunarstjóra hjá Blaðamannafélagi Íslands.

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