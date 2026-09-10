Það gengur á ýmsu hjá Fenebahce eftir 1-1 jafntefli liðsins við Roma í fyrstu umferð Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld. Þjálfarinn hætti en forsetinn neitar að taka uppsögninni.
Ismail Kartal, þjálfari Fenerbahce, sagði upp í beinni á blaðamannafundi eftir 1-1 jafntefli við Roma í Meistaradeild Evrópu í kvöld.
„Ég ætla að segja starfi mínu lausu á meðan leiðin er enn greið og ég geri það með því skilyrði að ég snúi aldrei aftur,“ sagði Kartal á fundinum.
Kartal tók við liðinu í sumar, og það í fjórða sinn en hann hafði áður stýrt Fenerbahce 2014-15, 2022 og 2023-24. Hann var ráðinn af Aziz Yildirim sem hlaut kjör sem forseti í sumar en sá segist ekki ætla að taka uppsögninni gildri.
Başkanımız Aziz Yıldırım: “Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinin başındadır.”🔗 https://t.co/0i65ena1yz pic.twitter.com/2QJLUW5wSH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 10, 2026
Başkanımız Aziz Yıldırım: “Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinin başındadır.”🔗 https://t.co/0i65ena1yz pic.twitter.com/2QJLUW5wSH
„Ismail Kartal mun halda áfram störfum þar til ég yfirgef félagið,“ sagði Yildirim. „Hann er bara rétt að byrja á sinni vegferð,“ er haft eftir honum í yfirlýsingu sem Fenerbahce birti í kvöld.
Hvað verður er óljóst en allt þykir stefna til þess að Kartal haldi ekki áfram í starfi.
Fenebahce hefur lagt mikið í liðið en í leikmannahópi liðsins eru stór nöfn á við markvörðinn Ederson, Milan Skriniar, Romelu Lukaku, Mason Greenwood og N‘Golo Kanté.
🚨🏴 This is the moment Fenerbahçe player Archie Brown was told that Ismail Kartal resigned from his position as coach! 🎙️"What do you mean he resigned? What? As coach? I didn't know about this." 😳 pic.twitter.com/Iq8hZO7pDE— EuroFoot (@eurofootcom) September 10, 2026
🚨🏴 This is the moment Fenerbahçe player Archie Brown was told that Ismail Kartal resigned from his position as coach! 🎙️"What do you mean he resigned? What? As coach? I didn't know about this." 😳 pic.twitter.com/Iq8hZO7pDE
Archie Brown, sem skoraði jöfnunarmark Fenebahce í leik kvöldsins við Roma, hafði ekki hugmynd um að stjórinn væri hættur þegar hann var tekinn tali eftir leik.
Fenerbahce hefur farið illa af stað í tyrknesku deildinni og er aðeins með sex stig eftir fjóra leiki í níunda sæti.