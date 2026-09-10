Fótbolti

Hætti strax eftir leik en for­setinn hafnar upp­sögninni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ég er hættur, sagði Kartal á blaðamannafundi í kvöld. Þú ert það ekki sagði forsetinn í yfirlýsingu í kjölfarið.
Ég er hættur, sagði Kartal á blaðamannafundi í kvöld. Þú ert það ekki sagði forsetinn í yfirlýsingu í kjölfarið. Bunyamin Celik/Anadolu via Getty Images

Það gengur á ýmsu hjá Fenebahce eftir 1-1 jafntefli liðsins við Roma í fyrstu umferð Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld. Þjálfarinn hætti en forsetinn neitar að taka uppsögninni.

Ismail Kartal, þjálfari Fenerbahce, sagði upp í beinni á blaðamannafundi eftir 1-1 jafntefli við Roma í Meistaradeild Evrópu í kvöld.

„Ég ætla að segja starfi mínu lausu á meðan leiðin er enn greið og ég geri það með því skilyrði að ég snúi aldrei aftur,“ sagði Kartal á fundinum.

Kartal tók við liðinu í sumar, og það í fjórða sinn en hann hafði áður stýrt Fenerbahce 2014-15, 2022 og 2023-24. Hann var ráðinn af Aziz Yildirim sem hlaut kjör sem forseti í sumar en sá segist ekki ætla að taka uppsögninni gildri.

„Ismail Kartal mun halda áfram störfum þar til ég yfirgef félagið,“ sagði Yildirim. „Hann er bara rétt að byrja á sinni vegferð,“ er haft eftir honum í yfirlýsingu sem Fenerbahce birti í kvöld.

Hvað verður er óljóst en allt þykir stefna til þess að Kartal haldi ekki áfram í starfi.

Fenebahce hefur lagt mikið í liðið en í leikmannahópi liðsins eru stór nöfn á við markvörðinn Ederson, Milan Skriniar, Romelu Lukaku, Mason Greenwood og N‘Golo Kanté.

Archie Brown, sem skoraði jöfnunarmark Fenebahce í leik kvöldsins við Roma, hafði ekki hugmynd um að stjórinn væri hættur þegar hann var tekinn tali eftir leik.

Fenerbahce hefur farið illa af stað í tyrknesku deildinni og er aðeins með sex stig eftir fjóra leiki í níunda sæti.

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