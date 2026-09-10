Fótbolti

Frakkar vilja Infantino burt

Valur Páll Eiríksson skrifar
Það fjölgar í hópi þeirra sem standa gegn Infantino opinberlega.
Það fjölgar í hópi þeirra sem standa gegn Infantino opinberlega. EPA/SHAWN THEW

Franska knattspyrnusambandið kallar eftir allsherjar breytingum hjá Alþjóðaknattspyrnusambandinu, FIFA, í yfirlýsingu sem birt var í dag. Lykill að því sé að fjarlægja Gianni Infantino af forsetastóli.

Fjölmörg knattspyrnusambönd víðs vegar um heim hafa síðustu vikur gefið frá sér vantraustsyfirlýsingar á hendur Infantino. Spjót beinast að forsetanum eftir að hann opinberaði áætlanir um að selja hluta í keppnum FIFA til einkaaðila.

„Stjórnunarhættir FIFA standast ekki þá staðla sem fótboltinn stendur fyrir,“ segir Philippe Diallo, forseti franska fótboltasambandsins, í yfirlýsingu sem sambandið birti í dag.

Diallo segir þörf á að endurskoða kerfi FIFA heildstætt og vinna að umbótum með öllum hlutaðeigandi.

„Það þarf að vinna að víðtækri umbreytingu á stjórnarháttum FIFA, með það að markmiði að endurvekja traust, auka gagnsæi og tryggja sjálfstæði og góða stjórnarhætti stjórnenda FIFA.“

Samhliða yfirlýsingunni var opinber stuðningur við Infantino dreginn til baka. Infantino hafði þegar fengið þann stuðning frá meirihluta þeirra 211 aðildarsambanda sem kjósa um forseta í mars næst komandi.

Fjöldi þeirra hefur hins vegar dregið stuðninginn til baka og þess er beðið að nýr frambjóðandi stígi fram. Infantino er, enn sem komið er, einn í framboði.

Frestur til forsetaframboðs rennur út í nóvember.

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