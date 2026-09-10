Manchester United vann 4-0 sigur á liði Sabah frá Aserbaídsjan í fyrstu umferð Meistaradeildar Evrópu í fótbolta á Old Trafford í kvöld.
Manchester United var að taka þátt í Meistaradeildinni í fyrsta sinn í þrjú ár er það fékk aserbaídsjönsku meistarana í heimsókn á Old Trafford í kvöld.
Það tók 27 mínútur að finna fyrsta markið en það skoraði Brassinn Matheus Cunha eftir stoðsendingu Patrick Dorgu úr snarpri sókn.
Youri Tielemans lagði upp annað markið fyrir Bruno Fernandes eftir laglegan samleik United-manna og örstuttu síðar skoraði slóvenski framherjinn Benjamin Sesko þriðja markið.
3-0 stóð fram á 68. mínútu þegar Lisandro Martínez var á tánum í teignum og potaði boltanum yfir línuna eftir að tilraun Joshua Zirkzee var varin.
Sabah fékk raunveruleikatékk í sínum fyrsta leik á stóra sviðinu en United fagnaði stórsigri í fyrsta leik liðsins í keppninni í þrjú ár.