Fordæma útförina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu Kjartan Kjartansson skrifar 8. september 2026 14:25 Múgur og margmenni fylgdi stríðsglæpamanninum Ratko Mladic til grafar í Belgrad í Serbíu í gær. Vísir/EPA Æðstu embættismenn Evrópusambandsins fordæmdu í dag útför Ratko Mladic, stríðsglæpamanns úr Bosníustríðinu sem hlaut viðurnefnið „Slátrarinn“. Nokkrir ráðherrar í ríkisstjórn Serbíu tóku þátt í athöfninni og hermenn fylgdu kistu stríðsglæpamannsins. Mladic var hershöfðingi Bosníuserba í Bosníustríðinu á tíunda áratug síðustu aldar. Hann var síður sakfelldur fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyninu vegna þjóðernishreinsana á bosnískum múslimum í stríðinu. Hann lést 27. ágúst. Útför Mladic var gerð í Belgrad með pompi og prakt í gær. Serbneskir hermenn fylgdu kistu hans og patríarki serbnesku rétttrúnaðarkirkjunnar, sem er náinn bandamaður Aleksandars Vucic forseta, stýrði athöfninni. Þar sagði patríarkinn að nafn Mladic yrði í minningu og bænum serbnesku þjóðarinnar. Serbía hefur stöðu umsóknarríkis hjá Evrópusambandinu en umsókn landsins hefur verið í biðstöðu undanfarin ár. Ástæðan er andstaða átta ESB-ríkja við aðild Serba vegna stöðu réttarríkisins í landinu og þess að stjórnvöld þar neita að taka þátt í refsiaðgerðum gegn Rússlandi. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, fordæmdi útförina í dag og sagði hana stangast á við þau gildi sem lægju til grundvallar leiðar Serbíu inn í sambandið. Sérstaklega lýsti hún áhyggjum af því að háttsettir embættismenn hefðu tekið þátt í útförinni. Það benti til þess að þeir hefðu ekki gert upp dökka kafla í samtímasögu Evrópu. The public glorification afforded to a convicted war criminal in Belgrade is an affront to the memory of the victims, their families, and all those who suffered during the conflicts in the Western Balkans. (1/2)— Kaja Kallas (@kajakallas.bsky.social) September 8, 2026 at 12:33 PM Í svipaðan streng tóku António Costa, forseti leiðtogaráðs ESB, og Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB. „Opinber upphafning dæmds stríðsglæpamanns í Belgrad svívirðir minningu fórnarlambanna, fjölskyldur þeirra og alla þá sem liðu þjáningur í átökunum á vestanverðum Balkanskaga,“ skrifaði Kallas á samfélagsmiðla í dag. Serbnesk stjórnvöld halda því fram að útförin hafi ekki verið á þeirra vegum. Líki Mladic var þó flogið heim til Serbíu frá Haag í Hollandi í flugvél á vegum serbneska ríkisins, að sögn evrópska blaðsins Politico. Serbía Hernaður Evrópusambandið Mannréttindi Tengdar fréttir „Slátrarinn í Bosníu“ Ratko Mladic látinn Ratko Mladic, alræmdur fyrrverandi hershöfðingi Bosníuserba, er látinn. Hann hlaut lífstíðardóm fyrir þjóðarmorð og stríðsglæpi sem hann framdi í Bosníustríðinu á tíunda áratug síðustu aldar. 27. ágúst 2026 13:07 Mladic verður aldrei sleppt úr fangelsi Áfrýjunardómstóll Sameinuðu þjóðanna staðfesti í dag ævilangan fangelsisdóm yfir Ratko Mladic fyrir þjóðarmorð og aðra stríðsglæpi í stríðinu í Bosníu á árunum 1992 til 1995. 8. júní 2021 19:21 Mest lesið Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna Innlent „Við erum að búa til samfélag hálfvita“ Innlent Þingmálaskrá vetrarins: Sanngirnisbætur, sveitarstjórnarlög og samfélagsmiðlabann Innlent Sendiherrann tekinn á teppið eftir færslu Trumps Innlent Ný PISA-könnun: Enn versnar staða íslenskra unglinga Innlent Bein útsending frá þingsetningu: Rætt við formenn og rýnt í pólitík og tísku Innlent Aðalmeðferð hafin í Höfðatorgsmáli: Myndskeið sýnir fórnarlambið kastast upp í loft eftir ákeyrslu Innlent Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Erlent Kynntu þingmálaskrá vetrarins Innlent „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Innlent Fleiri fréttir Handtaka grunaðan spellvirkja í Þýskalandi Fordæma útförina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu Grípa saman til aðgerða gegn ísraelskum landtökumönnum Allir þeir látnu í bílum sem flugvélin rann á Dýrmætum listaverkum stolið af safni Renoir Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Kim fjölgar herskipum sínum Fjárfesta í menntamálum, fjarskiptum og jarðmálmum á Grænlandi Klerkastjórnin missir tökin Rússar svara fyrir sig Ísland á Ameríkukorti Trumps Stöðnun og dýrtíð að baki stórsigri AfD Kanslarinn segir sigur AfD draga dilk á eftir sér Svíþjóðardemókrati í leyfi vegna Rússaáróðurs og hreinsanir á vinstri vængnum Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Ýmislegt bendi til stjórnarskipta í Svíþjóð Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Útgönguspár benda til stórsigurs AfD Margrét Þórhildur lögð inn á sjúkrahús Mætt til Grænlands með pyngju fulla af peningum Gengið til tímamótakosninga í Þýskalandi Funda um framgang stríðsins: „Þeir eru á ómögulega slæmum stað“ Miklar truflanir vegna mótmæla gegn innflytjendum Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Fjarhægrimenn gætu fundið bragðið af völdum í fyrsta sinn Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Fulltrúar Trump á fund Pútíns og svo Selenskís Sjá meira