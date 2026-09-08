Erlent

For­dæma út­förina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu

Kjartan Kjartansson skrifar
Múgur og margmenni fylgdi stríðsglæpamanninum Ratko Mladic til grafar í Belgrad í Serbíu í gær.
Múgur og margmenni fylgdi stríðsglæpamanninum Ratko Mladic til grafar í Belgrad í Serbíu í gær. Vísir/EPA

Æðstu embættismenn Evrópusambandsins fordæmdu í dag útför Ratko Mladic, stríðsglæpamanns úr Bosníustríðinu sem hlaut viðurnefnið „Slátrarinn“. Nokkrir ráðherrar í ríkisstjórn Serbíu tóku þátt í athöfninni og hermenn fylgdu kistu stríðsglæpamannsins.

Mladic var hershöfðingi Bosníuserba í Bosníustríðinu á tíunda áratug síðustu aldar. Hann var síður sakfelldur fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyninu vegna þjóðernishreinsana á bosnískum múslimum í stríðinu. Hann lést 27. ágúst.

Útför Mladic var gerð í Belgrad með pompi og prakt í gær. Serbneskir hermenn fylgdu kistu hans og patríarki serbnesku rétttrúnaðarkirkjunnar, sem er náinn bandamaður Aleksandars Vucic forseta, stýrði athöfninni. Þar sagði patríarkinn að nafn Mladic yrði í minningu og bænum serbnesku þjóðarinnar.

Serbía hefur stöðu umsóknarríkis hjá Evrópusambandinu en umsókn landsins hefur verið í biðstöðu undanfarin ár. Ástæðan er andstaða átta ESB-ríkja við aðild Serba vegna stöðu réttarríkisins í landinu og þess að stjórnvöld þar neita að taka þátt í refsiaðgerðum gegn Rússlandi.

Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, fordæmdi útförina í dag og sagði hana stangast á við þau gildi sem lægju til grundvallar leiðar Serbíu inn í sambandið.

Sérstaklega lýsti hún áhyggjum af því að háttsettir embættismenn hefðu tekið þátt í útförinni. Það benti til þess að þeir hefðu ekki gert upp dökka kafla í samtímasögu Evrópu.

The public glorification afforded to a convicted war criminal in Belgrade is an affront to the memory of the victims, their families, and all those who suffered during the conflicts in the Western Balkans. (1/2)

— Kaja Kallas (@kajakallas.bsky.social) September 8, 2026 at 12:33 PM

Í svipaðan streng tóku António Costa, forseti leiðtogaráðs ESB, og Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB.

„Opinber upphafning dæmds stríðsglæpamanns í Belgrad svívirðir minningu fórnarlambanna, fjölskyldur þeirra og alla þá sem liðu þjáningur í átökunum á vestanverðum Balkanskaga,“ skrifaði Kallas á samfélagsmiðla í dag.

Serbnesk stjórnvöld halda því fram að útförin hafi ekki verið á þeirra vegum. Líki Mladic var þó flogið heim til Serbíu frá Haag í Hollandi í flugvél á vegum serbneska ríkisins, að sögn evrópska blaðsins Politico.

Serbía Hernaður Evrópusambandið Mannréttindi

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