Fimm manns sem létust þegar fraktflugvél Amazon rann út af flugbraut í Miami í Bandaríkjunum á sunnudag voru allir í bílum sem urðu fyrir flugvélinni. Rannsókn á slysinu beinist meðal annars að hvers vegna flugmenn vélarinnar hættu ekki við lendinguna.
Þau látnu voru farþegar í annars vegar sendiferðabíl frá flugvélaræstingafyrirtæki með sjö manns um borð og hins vegar í jepplingi sem var á ferð fyrir utan flugvallarsvæðið í Miami, að sögn Jennifer Homendy, formanns Samgönguöryggisnefndar Bandaríkjanna.
Sendiferðabíllinn var sundurtættur og jepplingurinn kraminn. Brak var um allt úr bílunum, flugvélinni, girðingum og fleiru.
„Þetta var frekar viðamikið. Erfitt að sjá og ég er viss að þetta hefur verið mjög erfitt fyrir viðbragðsaðila líka,“ sagði Homnedy eftir að hún gekk um slysstaðinn í gær.
Þrír til viðbótar eru lífshættulega slasaðir og tveir aðrir minna slasaðir eru á sjúkrahúsi.
Flugvélin rann tæpa fjögur hundruð metra fram yfir flugbrautarendann. Nefnd Homnedy ætlaði að birta frekari upplýsingar um slysið eftir að gögn um hraða flugvélarinnar fengust úr flugrita í dag.
Hvasst var í veðri þegar slysið átti sér stað á sunnudag. Myndbönd af aðdraganda þess benda til þess að Boeing 767-vélin hafi snert flugbrautina fyrr en hún var komin langt niður eftir henni.
Enn á eftir að ákvarða hvar flugvélin lenti á flugbrautinni, hvort það hafi verið innan hefðbundins lendingarsvæði og hvers vegna flugmennirnir hættu ekki við lendinguna.
Steve Arroyo, flugöryggissérfræðingur, segir AP-fréttastofunni að hefðbundið lendingarsvæði flugvéla sé á fyrstu þrjú þúsund fetum, 914 metrum, flugbrautar. Hafi fraktvélin verið komin lengra en það hefðu flugmennirnir átt að hætta við lendinguna og gera aðra tilraun.