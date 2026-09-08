Tveir þjófar brutust inn í Renoir-safn í Frakklandi í morgun og stálu fjórum málverkum þaðan en skildu síðan eitt þeirra eftir. Málverkin eru talin mikils virði.
Safnið er í bænum Cagnes-sur-Mer sem er skammt frá borginni Nice í suðurhluta Frakklands. Bryan Masson, bæjarstjóri Cagnes-sur-Mer, vaknaði rétt fyrir klukkan sex að staðartíma, rétt fyrir klukkan fjögur að íslenskum tíma, við viðvörunarbjöllu samkvæmt umfjöllun Nice-Matin.
Fimm mínútum síðar voru bæði lögreglan og Masson komin á vettvang en voru þjófarnir þá farnir á brott. Til var upptaka úr eftirlitsmyndavél og á henni mátti sjá tvo brjótast inn í safnið og taka þaðan fjögur málverk. Við hamaganginn sem varð þegar þjófarnir flúðu varð eitt fjögurra málverkanna eftir.
„Þökk sé eftirlitsmyndavélum bæjarins sáust tveir einstaklingar flýja og skildu eftir eitt af stolnu málverkunum,“ sagði Masson samkvæmt Huffington Post France.
Norski miðillinn VG segir að málverkin séu 9 milljóna evra virði, sem samsvarar rúmum 1,2 milljörðum íslenskra króna.
Safnið var stofnað árið 1960 til heiðurs listmálarans Pierre-Auguste Renoir. Hann átti heima í húsinu sem hýsir safnið í dag til dauðadags árið 1919.
Fréttin hefur verið uppfærð.