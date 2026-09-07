Innlent

Mikið út­kall vegna elda­mennsku á Álfta­nesi

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Betur fór en á horfðist.
Betur fór en á horfðist. Vísir/Vilhelm

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á Álftanes á tólfta tímanum vegna elds í íbúð í fjölbýlishúsi á Álftanesi. Allar stöðvar voru sendar af stað vegna elds sem átti eftir að koma í ljós að var vegna eldamennsku. Tekist hafði að slökkva eldinn þegar fyrsti bíll mætti á vettvang.

Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir fulltrúa af einni stöð standa vaktina og sjá um reykræstingu. Betur hafi farið en á horfðist í fyrstu.

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Slökkvilið Garðabær

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