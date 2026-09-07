Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar

Carlos Tevez er að halda kveðjuleik á gamla heimavellinum sínum La Bombonera eftir að hafa verið í viðræðum við félagið Boca Juniors. Hann ætlar að bjóða gömlum liðsfélögum og persónulegum vinum sínum að spila leikinn og hann hefur beðið sérstaklega um að Lionel Messi og Cristiano Ronaldo spili í sama liði.
Á löngum fótboltaferli fær maður marga liðsfélaga. Ef maður er heppinn gæti maður spilað með einhverjum af bestu leikmönnum heims. Carlos Tevez hefur haft þann heiður að fá að spila bæði með Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.
Lionel Messi er frá Argentínu líkt og Carlos Tevez og léku þeir saman með landsliði Argentínu á hinum ýmsu stórmótum. Tevez var leikmaður Manchester United á árunum 2007-2009 en það voru árin sem Ronaldo spilaði upp á sitt besta hjá Manchester United.
Síðasta félagið sem Tevez spilaði fyrir var uppeldisfélagið hans Boca Juniors. Hann spilaði sinn síðasta leik árið 2021 og lagði skóna á hilluna. Hann hefur þó alltaf langað að spila einn kveðjuleik á heimavelli Boca Juniors en forseti félagsins hefur ekki leyft honum það.
Nú hefur Tevez loksins fengið grænt ljós á leikinn og verður hann líklegast haldinn í desember. Þar ætlar Tevez að safna saman gömlum liðsfélögum og vinum sínum úr nágrenninu sem hann ólst upp í og spila kveðjuleik.
Hann hefur haft samband við bæði Messi og Ronaldo og boðið þeim á leikinn en hann tók sérstaklega fram við báða að hann vilji að þeir spili saman. Þeir hafa báðir samþykkt það og mun þá draumur margra rætast að sjá Messi og Ronaldo spila saman.