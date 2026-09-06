Casemiro og Suárez skoruðu báðir

Inter Miami og Atlanta United gerðu 2-2 jafntefli í fjörugum leik í MLS-deildinni í nótt. Casemiro og Luis Suárez skoruðu báðir í leiknum.
Casemiro kom Inter Miami yfir á 32. mínútu eftir hornspyrnu frá Lionel Messi. Atlanta svaraði skömmu síðar þegar Miguel Almirón jafnaði metin.
Luis Suárez kom Inter Miami aftur yfir í uppbótartíma fyrri hálfleiks og heimamenn virtust stefna í sigur.
Atlanta gafst þó ekki upp og fékk vítaspyrnu í síðari hálfleik. Miguel Almirón brást þá bogalistin.
Gestirnir fengu hins vegar annað tækifæri af vítapunktinum undir lok leiks. Breel Embolo steig þá upp og skoraði á 87. mínútu.
Inter Miami sótti stíft í lokin og Messi var nálægt því að tryggja heimamönnum sigurmarkið, en Atlanta hélt út og tryggði sér dýrmætt stig.
Niðurstaðan því 2-2 í leik þar sem Inter Miami hafði tvisvar yfirhöndina en tókst ekki að landa sigrinum.
Hér má sjá allt það helstu úr leik næturinnar.