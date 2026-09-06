Fótbolti

Casemiro og Suárez skoruðu báðir

Stefán Árni Pálsson skrifar
Casemiro fagnar hér ásamt Lionel Messi.
Casemiro fagnar hér ásamt Lionel Messi. Vísir/Leonardo Fernandez/Getty

Inter Miami og Atlanta United gerðu 2-2 jafntefli í fjörugum leik í MLS-deildinni í nótt. Casemiro og Luis Suárez skoruðu báðir í leiknum.

Casemiro kom Inter Miami yfir á 32. mínútu eftir hornspyrnu frá Lionel Messi. Atlanta svaraði skömmu síðar þegar Miguel Almirón jafnaði metin.

Luis Suárez kom Inter Miami aftur yfir í uppbótartíma fyrri hálfleiks og heimamenn virtust stefna í sigur.

Atlanta gafst þó ekki upp og fékk vítaspyrnu í síðari hálfleik. Miguel Almirón brást þá bogalistin.

Gestirnir fengu hins vegar annað tækifæri af vítapunktinum undir lok leiks. Breel Embolo steig þá upp og skoraði á 87. mínútu.

Inter Miami sótti stíft í lokin og Messi var nálægt því að tryggja heimamönnum sigurmarkið, en Atlanta hélt út og tryggði sér dýrmætt stig.

Niðurstaðan því 2-2 í leik þar sem Inter Miami hafði tvisvar yfirhöndina en tókst ekki að landa sigrinum.

Hér má sjá allt það helstu úr leik næturinnar. 

Bandaríski fótboltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið