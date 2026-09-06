Sveindís Jane Jónsdóttir og liðsfélagar hennar hjá Angel City fögnuðu mikilvægum 2-0 sigri á Racing Louisville í bandarísku NWSL-deildinni í nótt.
Leikurinn fór fram á heimavelli Racing Louisville og var markalaus allt fram á 69. mínútu. Þá kom Evelyn Shores Angel City yfir með glæsilegu marki af löngu færi.
Shores var síðan aftur á ferðinni í uppbótartíma þegar hún innsiglaði sigurinn. Ally Sentnor átti þá sendinguna á Shores sem skoraði sitt annað mark í leiknum og tryggði Angel City 2-0 sigur.
Sveindís Jane lék allan leikinn fyrir Angel City og hjálpaði liðinu að ná í þrjú afar mikilvæg stig í baráttunni um sæti í úrslitakeppni deildarinnar.
Sigurinn var sá annar í röð hjá Angel City, sem hafði unnið Boston Legacy 5-2 í síðasta leik. Með sigrinum fór Angel City upp fyrir úrslitakeppnislínuna í NWSL-deildinni.
Hér að neðan má sjá mörkin úr leiknum.
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