Brasilíski kantmaðurinn Raphinha hefur verið útnefndur nýr fyrirliði Barcelona á Spáni. Hann er fyrsti Brassinn sem nýtur þess heiðurs.
Hansi Flick, þýskur þjálfari spænsku meistaranna, valdi Raphinha sem nýjan fyrirliða liðsins og þá er hinn uppaldi Pedri varafyrirliði.
Kosning var á meðal leikmannahóps liðsins um þá þrjá sem yrðu með þeim í fimm manna leiðtogateymi og þeir sem eru þeim næstir í goggunarröðinni eru Eric García, Frenkie de Jong og Lamine Yamal.
Raphinha tekur við bandinu af Marc André ter Stegen sem hafði verið fyrirliði að nafninu til en hefur spilað lítið undanfarin misseri. Hann fór frá Barcelona til Ajax í sumar.