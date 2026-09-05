Misvel gekk hjá Íslendingaliðunum í sænska kvennaboltanum í dag. Hammarby sækir að titlinum.
Guðrún Arnardóttir var að venju í byrjunarliði Hammarby er liðið tók á móti Norrköping í dag. Eftir markalausan fyrri hálfleik skoruðu Svea Rehnberg og Vilde Hasund sitthvort markið í 2-0 sigri.
Hammarby er eftir sigurinn með 44 stig í öðru sæti deildarinnar, aðeins stigi frá toppliði Häcken, sem á þó leik inni.
Alexandra Jóhannsdóttir og Elísa Sif Sigurjónsdóttir voru í byrjunarliði Íslendingaliðs Kristianstad sem þurfti að þola þungt 2-0 tap á heimavelli fyrir Brommapojkarna. Gestirnir í Bromma skoruðu mörkin tvö undir blálok leiks.
Kristianstad er með 25 stig í fimmta sæti og varð af mikilvægum stigum í Evrópubaráttunni.
Karlamegin spilaði Róbert Frosti Þorkelsson 90 mínútur í markalausu jafntefli GAIS við Häcken.