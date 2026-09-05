Fjarhægrimenn gætu fundið smörþefinn af völdum í fyrsta sinn Agnar Már Másson skrifar 5. september 2026 13:45 Ulrich Sigmund, leiðir lista AfD í Saxlandi-Anhalt. AP Í fyrsta sinn frá seinni heimsstyrjöld gæti fjarhægrimaður orðið ríkisstjóri í þýsku sambandsríki þar sem hægrisinnaði harðlínuflokkurinn Alternativ für Deutschland, AfD, leiðir nú skoðanakannanir fyrir þingkosningar í Saxlandi-Anhalt á morgun. Í sambandsríkinu búa um tvær milljónir manns, þar af 1,7 milljónir sem hafa kjörgengi í kosningunum á morgun. AfD er popúlískur þjóðernisflokkur sem er afar mótfallinn straumi innflytjenda til landsins og hefur lýst efasemdum við stuðning Þjóðverja við Úkraínu. Ulrich Sigmund, leiðir lista AfD í Saxlandi-Anhalt, en hann hefur heitið því að láta vísa á brott öllum „óreglulegum innflytjendum“ um leið og hann kemst til valda. Þá hafa þeir lagt til eins konar „borgaravakt“, sem séu hópar borgara sem eigi að hjálpa lögreglu að takast á við vinstri öfgamenn. Í skoðanakönnunum er flokknum spáð hátt í 42 prósenta fylgi í kosningunum. Kristilegir demókratar mælast í öðru sæti með um tuttugu prósent. Það yrði mikill áfangi í 13 ára sögu flokksins að komast í meirihluta í ríki í fyrsta sinn. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, en hann setur þó þann fyrirvara að flokkurinn geti ekki endilega gengið að því vísu að komast í meirihluta. „Meginflokkarnir í Þýskalandi, það er að segja Kristilegir demókratar og Sósíaldemókratar, hafa dregið sóttvarnahring utan um AfD og hafnað því að vinna með flokknum, og hafa þess vegna farið í svona stórar samsteypustjórnir yfir miðjuna til þess að halda þeim frá,“ útskýrir Eiríkur. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.Vísir/Anton Brink „En alltaf eftir því sem flokkurinn stækkar og kemst lengra þá verður það auðvitað þeim mun erfiðara.“ Það hvort AfD nái að mynda meirihluta hangir í raun á því hvort minni flokkum takist að ná 5 prósenta lágmarksfylgi til þess að tryggja sér mann á þingi. Eiríkur segir uppgang AfD og svipaðra flokka í Evrópu til marks um það að þjóðernishyggja hafi að nýju rutt sér til rúms í álfunni. Hann segir að þjóðernishyggju hafi að miklu leyti verið að miklu leyti útskúfað úr evrópskum stjórnmálum eftir síðari heimsstyrjöld. „Þeir hafa verið að sækja í sig veðrið og þeir stilla sér upp í svona bara hefðbundnum málum þjóðernishyggjunnar, gegn aðkomufólki, gegn framsali til alþjóðastofnana, gegn fjölbreytni og fjölmenningu og svona fyrir hefðbundnari gildum, fjölskyldugildum og svo framvegis.“ Aftur á móti eru þeir ekki endilega að sækja í sig veðrið alls staðar. „Það hefur verið gríðarlegur uppgangur þessara flokka undanfarið mjög víða en þeir eru líka að falla í fylgi í mörgum löndum, eins og til dæmis í Ungverjalandi þar sem Viktor Orbán missti stjórnina eftir að hafa verið þaulsetinn við stjórnvölinn. Sama gerðist í Póllandi, þannig að þetta er nú svona upp og niður,“ segir Eiríkur. „En almennt séð er þetta bara endurkoma þjóðernishyggju í Evrópu. Það er grunnurinn í öllu málinu.“ Þýskaland Innflytjendamál Mest lesið Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Innlent Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Innlent Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Erlent Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Hátt í áttatíu eftirskjálftar Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Innlent „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ Innlent Handteknir eftir líkamsárás Innlent Fulltrúar Trump á fund Pútíns og svo Selenskís Erlent Rafmagnslaust var í Reykjavík og Mosfellsbæ Innlent Fleiri fréttir Fjarhægrimenn gætu fundið smörþefinn af völdum í fyrsta sinn Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Fulltrúar Trump á fund Pútíns og svo Selenskís Réttarhöldunum yfir Clancy lauk án niðurstöðu Ítrekar kröfu á Falklandseyjar: Ekki duttlungar heldur „lífsnauðsyn“ Segja ekkert um svörin við yfirheyrslu Trumps Ógilding réttarhaldanna gegn Clancy sett á ís vegna áfrýjunar Árás á höfuðstöðvar Öryggisstofnunar Úkraínu Kviðdómendur fá enn eitt tækifæri Ákærður fyrir að brjóta á börnum Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Grænlendingar fá fría læknisþjónustu í Danmörku Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Tveimur bjargað úr göngum níu dögum eftir skyndiflóðin Óttast að yfir áttatíu hafi farist Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Ásakanir á víxl milli leyniþjónusta eftir skothríð í Kænugarði Sakaskrá fjölda glæpamanna óvart hreinsuð Ungmenni drepin og þorp rifið á Vesturbakkanum Hefja síðasta áfanga ferðarinnar til Merkúrs Kviðdómendur fá síðasta séns Trump má enn ekki meina börnum um ríkisborgararétt Kyrrsetja grunsamlegt rússneskt skip á Svalbarða NATO og ESB ætli að bregðast við auknu gáleysi Rússa Eitraður reykjarmökkur veldur vandræðum í Suðaustur-Asíu Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Trump um Harry og Meghan: „Ég var enginn aðdáandi“ Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Spyr hvort breyta ætti heitinu í Trumpsund Sjá meira