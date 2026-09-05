Erlent

Fjarhægrimenn gætu fundið smjör­þefinn af völdum í fyrsta sinn

Agnar Már Másson skrifar
Ulrich Sigmund, leiðir lista AfD í Saxlandi-Anhalt.
Ulrich Sigmund, leiðir lista AfD í Saxlandi-Anhalt. AP

Í fyrsta sinn frá seinni heimsstyrjöld gæti fjarhægrimaður orðið ríkisstjóri í þýsku sambandsríki þar sem hægrisinnaði harðlínuflokkurinn Alternativ für Deutschland, AfD, leiðir nú skoðanakannanir fyrir þingkosningar í Saxlandi-Anhalt á morgun.

Í sambandsríkinu búa um tvær milljónir manns, þar af 1,7 milljónir sem hafa kjörgengi í kosningunum á morgun.

AfD er popúlískur þjóðernisflokkur sem er afar mótfallinn straumi innflytjenda til landsins og hefur lýst efasemdum við stuðning Þjóðverja við Úkraínu. Ulrich Sigmund, leiðir lista AfD í Saxlandi-Anhalt, en hann hefur heitið því að láta vísa á brott öllum „óreglulegum innflytjendum“ um leið og hann kemst til valda. 

Þá hafa þeir lagt til eins konar „borgaravakt“, sem séu hópar borgara sem eigi að hjálpa lögreglu að takast á við vinstri öfgamenn.

Í skoðanakönnunum er flokknum spáð hátt í 42 prósenta fylgi í kosningunum. Kristilegir demókratar mælast í öðru sæti með um tuttugu prósent.

Ekkert víst ennþá

Það yrði mikill áfangi í 13 ára sögu flokksins að komast í meirihluta í ríki í fyrsta sinn. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, en hann setur þó þann fyrirvara að flokkurinn geti ekki endilega gengið að því vísu að komast í meirihluta.

„Meginflokkarnir í Þýskalandi, það er að segja Kristilegir demókratar og Sósíaldemókratar, hafa dregið sóttvarnahring utan um AfD og hafnað því að vinna með flokknum, og hafa þess vegna farið í svona stórar samsteypustjórnir yfir miðjuna til þess að halda þeim frá,“ útskýrir Eiríkur.

Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.Vísir/Anton Brink

„En alltaf eftir því sem flokkurinn stækkar og kemst lengra þá verður það auðvitað þeim mun erfiðara.“

Það hvort AfD nái að mynda meirihluta hangir í raun á því hvort minni flokkum takist að ná 5 prósenta lágmarksfylgi til þess að tryggja sér mann á þingi.

Séu að sækja í sig veðrið

Eiríkur segir uppgang AfD og svipaðra flokka í Evrópu til marks um það að þjóðernishyggja hafi að nýju rutt sér til rúms í álfunni. Hann segir að þjóðernishyggju hafi að miklu leyti verið að miklu leyti útskúfað úr evrópskum stjórnmálum eftir síðari heimsstyrjöld.

„Þeir hafa verið að sækja í sig veðrið og þeir stilla sér upp í svona bara hefðbundnum málum þjóðernishyggjunnar, gegn aðkomufólki, gegn framsali til alþjóðastofnana, gegn fjölbreytni og fjölmenningu og svona fyrir hefðbundnari gildum, fjölskyldugildum og svo framvegis.“

Aftur á móti eru þeir ekki endilega að sækja í sig veðrið alls staðar.

„Það hefur verið gríðarlegur uppgangur þessara flokka undanfarið mjög víða en þeir eru líka að falla í fylgi í mörgum löndum, eins og til dæmis í Ungverjalandi þar sem Viktor Orbán missti stjórnina eftir að hafa verið þaulsetinn við stjórnvölinn. Sama gerðist í Póllandi, þannig að þetta er nú svona upp og niður,“ segir Eiríkur.

„En almennt séð er þetta bara endurkoma þjóðernishyggju í Evrópu. Það er grunnurinn í öllu málinu.“

Þýskaland Innflytjendamál

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