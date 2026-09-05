Innlent

Hand­teknir eftir líkams­á­rás

Agnar Már Másson skrifar
Myndin tengist fréttinni ekki beint og er úr safni.
Myndin tengist fréttinni ekki beint og er úr safni. Vísir/Kolbeinn Tumi

Tveir voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í nótt eða gærkvöldi í tengslum við líkamsárás í vesturborginni.

Frá þessu er greint í dagbók lögreglu sem nær yfir tímabilið frá klukkan 17 til 05.

Málinu er ekki lýst frekar en það er fært til bókar hjá lögreglustöð 1 sem sinnir verkefnum í Vesturbæ, Miðbæ og á Seltjarnarnesi.

Í sama umdæmi er einnig greint frá því að lögregla hafi viðhaft eftirlit með aldri gesta á skemmtistöðum.

Einnig var ökumaður sektaður fyrir að nota ekki bílbelti.

Lögreglumál Reykjavík

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