Lögreglan var kölluð til aðstoðar Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu á ellefta tímanum í gærkvöld vegna umferðarslyss austan við bensínstöðina Olís í Norðlingaholti. Sjö voru fluttir á slysadeild en altjón varð á bílnum.
Þetta staðfestir Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, en hann greindi einnig frá því að um hafi verið að ræða einn bíl sem hafnaði á ljósastaur.
Í kjölfarið var lögreglan kölluð á staðinn en töluverður viðbúnaður hafi verið á vettvangi. Þeir sjö sem voru fluttir, einn ökumaður og sex farþegar, hafi verið með minniháttar áverka og enginn talinn alvarlega slasaður.
Altjón varð á bílnum en enginn grunur er um akstur undir áhrifum né hraðakstur að svo stöddu. Þetta staðfestir Sævar Guðmundsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöð 2.
Hann greinir einnig frá því að allir sjö hafi verið erlendir ríkisborgarar og séu mögulega ferðamenn en bíllinn var sjö manna Volkswagen fólksbíll af gerðinni Caddy. Ökumaður hafi fyrst keyrt fyrir slysni á ljósastaur en við það missti hann alveg stjórn á bílnum og hafi hafnað á öðrum ljósastaur, sömu megin við veginn.
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Skráningarplata bílsins hafi orðið eftir við fyrri ljósastaurinn en tæknideild lögreglu var kölluð á vettvagn. Vinna á svæðinu tók um tvær klukkstundir en það var verið að stýra umferð um svæðið um og upp úr miðnætti þegar undirritaður átti leið hjá en þá beindi lögregla ökumönnum sem voru á leið í bæinn upp á Nesjavallaleið svo þeir kæmu inn í bæinn um Reynisvatnsveg inn í Grafarholt.
Fréttin var uppfærð klukkan 10:02 eftir að frekari upplýsingar bárust.