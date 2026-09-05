Tveir voru handteknir hvor á sínum staðnum í aðgerð lögreglu og sérsveitar á Akureyri í gær. Lögregla gefur ekki upp hvert tilefni handtakanna var.
Sérsveit var kölluð út á Akureyri skömmu eftir hádegi í gær, föstudag, til þess að aðstoða lögreglu við handtökur, að sögn Heimis Heiðrassonar varðstjóra.
Hann segir að tveir hafi verið handteknir hvor á sínum staðnum. Annar þeirra var í heimahúsi.
Þeim hefur nú báðum verið sleppt.
Heimir kveðst ekki geta gefið upp hvert tilefni lögregluaðgerðarinnar var.
Ekki liggur skýrt fyrir hvers vegna sérsveitin var kölluð til. Oft er það gert vegna vopnaburðar en Heimir svarar að slíkt hafi ekki legið fyrir í þessu tiltekna máli.
„Þetta er gert þegar þarf að fara í aðgerðir sem krefjast mannafla,“ segir hann.