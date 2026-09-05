Fótbolti

16 ára gamalt mynd­skeið af Messi vekur at­hygli

Valur Páll Eiríksson skrifar
Messi lék sér með boltann sitjandi á meðan liðsfélagarnir gátu vart annað en gapað.
Messi lék sér með boltann sitjandi á meðan liðsfélagarnir gátu vart annað en gapað. Skjáskot

Fáir fara eins vel með fótbolta og Lionel Messi, af mörgum talinn besti fótboltamaður sögunnar. Liðsfélagi hans í landsliðinu deildi skemmtilegu myndbandi af hóteli argentínska liðsins á HM 2010.

Messi hætti í vikunni með argentínska landsliðinu eftir 21 árs feril þar sem hann raðaði inn mörkum, fór á sex heimsmeistaramót og vann einn heimsmeistaratitil.

HM 2010 var annað mótið sem hann fór á með argentínska liðinu sem lék undir stjórn annarrar goðsagnar, Diego Maradona.

Með í för var Jonás Gutiérrez, þáverandi leikmaður Newcastle á Englandi. Hann deildi myndskeiði af Messi sem hann tók upp á hóteli argentínska liðsins.

Þar sést hann halda bolta á lofti sitjandi í einhverjar tvær mínútur eða svo, eftir að hafa tekið við boltanum af Maxi Rodríguez, og líkt og við má búast hefur Messi lítið fyrir því á meðan Jonás og Martín Demichelis horfa gapandi á.

Myndskeiðið hefur farið sem eldur um sinu á samfélagsmiðlum síðasta sólarhringinn og má sjá í spilaranum.

Argentína

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