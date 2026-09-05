Fáir fara eins vel með fótbolta og Lionel Messi, af mörgum talinn besti fótboltamaður sögunnar. Liðsfélagi hans í landsliðinu deildi skemmtilegu myndbandi af hóteli argentínska liðsins á HM 2010.
Messi hætti í vikunni með argentínska landsliðinu eftir 21 árs feril þar sem hann raðaði inn mörkum, fór á sex heimsmeistaramót og vann einn heimsmeistaratitil.
HM 2010 var annað mótið sem hann fór á með argentínska liðinu sem lék undir stjórn annarrar goðsagnar, Diego Maradona.
Með í för var Jonás Gutiérrez, þáverandi leikmaður Newcastle á Englandi. Hann deildi myndskeiði af Messi sem hann tók upp á hóteli argentínska liðsins.
"IMPOSIBLE DEJAR DE VER ESTE VIDEO"Jonás Gutiérrez compartió un recuerdo en la concentración del Mundial 2010: Messi y Maxi Rodríguez haciendo malabares con la jabulani bajo la atenta mirada suya y de Martín Demichelis. pic.twitter.com/oWtJblnLqC— TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2026
"IMPOSIBLE DEJAR DE VER ESTE VIDEO"Jonás Gutiérrez compartió un recuerdo en la concentración del Mundial 2010: Messi y Maxi Rodríguez haciendo malabares con la jabulani bajo la atenta mirada suya y de Martín Demichelis. pic.twitter.com/oWtJblnLqC
Þar sést hann halda bolta á lofti sitjandi í einhverjar tvær mínútur eða svo, eftir að hafa tekið við boltanum af Maxi Rodríguez, og líkt og við má búast hefur Messi lítið fyrir því á meðan Jonás og Martín Demichelis horfa gapandi á.
Myndskeiðið hefur farið sem eldur um sinu á samfélagsmiðlum síðasta sólarhringinn og má sjá í spilaranum.