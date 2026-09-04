Þjálfarinn virti Luis Enrique hefur skrifað undir nýjan samning hjá tvöföldum Evrópumeisturum PSG og ætlar að stýra liðinu áfram næstu fjögur árin.
Enrique tók við PSG sumarið 2023 og hefur náð stórkostlegum árangri í París. Þar standa auðvitað upp úr titlarnir tveir í Meistaradeild Evrópu en PSG hefur jafnframt orðið franskur meistari öll þrjú tímabilin undir stjórn Enrique, tvisvar bikarmeistari og unnið fleiri titla.
Fyrri samningur Enrique hefði runnið út eftir þessa nýhöfnu leiktíð en nú er ljóst að hann ætti að ná að minnsta kosti sjö árum í brúnni hjá PSG.
Tilkynnt var um samninginn í kvöld, fyrir stórleikinn við Monaco í frönsku deildinni, og leikmennirnir Joao Neves, Fabian Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo og Senny Mayulu hafa einnig framlengt samninga sína.
Stuðningsmenn PSG klöppuðu vel og lengi þegar tilkynnt var um nýja samninginn hans Enrique sem áður stýrði Barcelona og spænska landsliðinu.
Áður en að Enrique tók við PSG hafði liðinu aldrei tekist að vinna Meistaradeildina.