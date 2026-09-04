Fótbolti

Sjóð­heitur Ísak skoraði í fyrsta sigrinum

Sindri Sverrisson skrifar
Ísak Snær Þorvaldsson heldur áfram að skora fyrir Lyngby.
Ísak Snær Þorvaldsson heldur áfram að skora fyrir Lyngby. Lyngby

Ísak Snær Þorvaldsson skoraði í þriðja leiknum í röð fyrir Lyngby í kvöld, í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Ísak skoraði fyrra mark liðsins á 32. mínútu, í 2-0 útisigri gegn Viborg, og var þetta fyrsti sigur Lyngby á tímabilinu. Liðið er núna með sex stig eftir sjö leiki.

Davíð Helgi Aronsson og Daníel Freyr Kristjánsson komu inná sem varamenn hjá Lyngby á 85. mínútu og áttu þátt í að sigla sigrinum í höfn.

Unglingalandsliðsmarkvörðurinn Jón Sölvi Símonarson, sem er nýkominn til Lyngby að láni frá ÍA, var hins vegar ekki kominn í leikmannahóp liðsins í kvöld.

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