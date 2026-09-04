Einn var sviptur ökuréttindum fyrir að aka á 190 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er 90 kílómetrar á klukkustund.
Í dagbók lögreglu kemur ekki fram hvar maðurinn ók svo hratt en hann var fluttur á lögreglustöð 1 sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi.
Í dagbók kemur einnig fram að tveir gisti í fangageymslu eftir nóttina og að alls hafi 78 mál verið bókuð í kerfi lögreglunnar frá klukkan 17 í gær til fimm í morgun.
Þar kemur einnig fram að lögregla á Stöð 1 hafi í gærkvöldi eða nótt verið kölluð til vegna líkamsárásar og að málið sé til rannsóknar hjá embættinu.
Á lögreglustöð 3 í Kópavogi og Breiðholti var lögregla kölluð til vegna umferðaróhapps sem hafði endað með því að bifreið var ekið inn í garð við íbúðarhús. Ekki er grunur um að ökumaður hafi verið undir áhrifum.
Þá hafði lögregla afskipti af ökumönnum víða um höfuðborgarsvæðið vegna gruns um að þeir væru að aka undir áhrifum vímuefna.