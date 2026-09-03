Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Valur Páll Eiríksson skrifar 3. september 2026 10:01 Síðustu landsleikir Messi voru á HM í sumar. Getty/Michael Reaves Allir fótboltaleikir á öllum stigum argentínska fótboltans verða stoppaðir á tíundu mínútu til að heiðra Lionel Messi, sem hætti í vikunni með landsliðinu. Argentínska knattspyrnusambandið tilkynnti um áformin í nótt. Heiðra á Messi fyrir framlag hans til argentínsks fótbolta en hann tilkynnti að landsliðsferlinum væri lokið á mánudaginn var. „Um helgina, í öllum deildum, karla og kvenna, verður leikjum hætt á 10. mínútu fyrri hálfleiks til að fagna ferli Lionel Messi með argentínska landsliðinu,“ segir í tilkynningu AFA. Með þessu er vísað til treyjunúmersins 10 sem Messi bar stærstan hluta landsliðsferils síns. Klappað verður í mínútu og leik í kjölfarið haldið áfram. Messi spilaði fyrsta landsleikinn fyrir Argentínu 18 ára gamall árið 2005. Hann er markahæstur í sögu landsliðsins með 125 mörk, fór á sex heimsmeistaramót og tókst að verða heimsmeistari árið 2022. Argentína Mest lesið „Hvers konar spurning er þetta?“ Sport KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Íslenski boltinn Lando Norris stofnar sitt eigið lið Formúla 1 Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Fótbolti Heims- og Ólympíumeistari lenti í árekstri og getur ekki æft Sport Löng bönn, risa sektir og bannaðir frá nýliðavalinu Körfubolti Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Fótbolti Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Íslenski boltinn Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Fótbolti Banni Aubameyang með landsliðinu aflétt en hann hættir samt Fótbolti Fleiri fréttir Klopp umbreytir starfinu Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Frá Keflavík til Noregs Daníel Leó til dönsku meistaranna Banni Aubameyang með landsliðinu aflétt en hann hættir samt KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Uppgjörið: FH-Apollon 0-1 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Uppgjörið: Csíkszereda - Breiðablik 0-1 | Blikar áfram í Evrópu Draumurinn að rætast Liverpool fékk nýjan markvörð Allt teymi Heimis framlengir Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Vatnhamar til Vejle Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Sjá meira