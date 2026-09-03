Fótbolti

Allir leikir stoppaðir fyrir Messi

Valur Páll Eiríksson skrifar
Síðustu landsleikir Messi voru á HM í sumar.
Síðustu landsleikir Messi voru á HM í sumar. Getty/Michael Reaves

Allir fótboltaleikir á öllum stigum argentínska fótboltans verða stoppaðir á tíundu mínútu til að heiðra Lionel Messi, sem hætti í vikunni með landsliðinu.

Argentínska knattspyrnusambandið tilkynnti um áformin í nótt. Heiðra á Messi fyrir framlag hans til argentínsks fótbolta en hann tilkynnti að landsliðsferlinum væri lokið á mánudaginn var.

„Um helgina, í öllum deildum, karla og kvenna, verður leikjum hætt á 10. mínútu fyrri hálfleiks til að fagna ferli Lionel Messi með argentínska landsliðinu,“ segir í tilkynningu AFA.

Með þessu er vísað til treyjunúmersins 10 sem Messi bar stærstan hluta landsliðsferils síns. Klappað verður í mínútu og leik í kjölfarið haldið áfram.

Messi spilaði fyrsta landsleikinn fyrir Argentínu 18 ára gamall árið 2005. Hann er markahæstur í sögu landsliðsins með 125 mörk, fór á sex heimsmeistaramót og tókst að verða heimsmeistari árið 2022.

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