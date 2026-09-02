Uppgjörið: FH-Apollon 0-1 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Katla Margrét Jónsdóttir skrifar 2. september 2026 15:17 FH náði að vinna sína viðureign þrátt fyrir tap á heimavelli. Anton/Vísir Apollon lagði FH-inga á heimavelli FH í fyrstu umferð í undankeppni Evrópubikar kvenna í fótbolta. Um var að ræða seinni leik liðanna í tveggja leikja einvígi sem sker úr hvort liðanna tryggir sér sæti í næstu umferð Evrópubikarsins. FH-ingar sigruðu fyrri leikinn sem fór fram í Kýpur 2-0 og gengu því til leiks með tveggja marka forskot. Þrátt fyrir sigur Apollon hér í dag dugði það ekki til þess að snúa við forskoti FH-inga og því halda FH áfram í næstu umferð undankeppninnar í evrópukeppninni. FH gengu til leiks með tveggja marka forskot í dag eftir góðan sigur á heimavelli Apollon í síðustu viku. Apollon minnkaði muninn með 1–0 sigri í dag en ekki dugði það til og vann því FH einvígið 2–1 samanlagt. Hafnarfjarðarliðið tryggði sér með þessu sæti í næstu umferð í undankeppninni í Evrópukeppninnar Leikurinn hófst af miklum krafti og lá það augum uppi að hér væri fjörugur leikur framundan. Apollon átti engra annara kosta völ en að sækja að marki FH-inga og ætlaði lið FH sér það sama. Fyrsta og eina mark leiksins kom á 9. mínútu og var fremur klaufalegt í framkvæmd. Mark Apollon kom eftir fyrirgjöf inn á vítateig FH. Krystyna Freda, úr Apollon skallaði boltann hátt á loft og Aldís Guðlaugsdóttir kom út í úthlaup úr marki FH en náði ekki valdi á honum. Mikill darraðardans myndaðist í markteignum og ekki tókst FH-ingum að hreinsa frá áður en Freda náði að pota boltanum yfir marklínuna. Um miðjan fyrri hálfleik dró töluvert úr hraða leiksins. Fátt var um marktækifæri og sóknir liðanna voru hvorki nægilega beinskeyttar né markvissar til að skapa verulega hættu. Sú varð raunin það sem eftir lifði leiks og náði hvorugt lið að skrá annað mark í markareikninginn. Niðurstaða leiksins var þá sú að þótt að FH-ingar biðu ósigurs í dag unnu þær einvígið og halda Evrópuævintýrinu áfram. Atvik leiksins Atvik leiksins voru af skornum skammti og því stendur klaufalegt sigurmark Apollon á 9. mínútu eitt upp úr. Stjörnur og skúrkar Erfitt var að velja stjörnu úr tíðindalitlum leik en Ingibjörg Magnúsdóttir var einna líflegust í liði FH. Hún var öflug á hægri kantinum, átti nokkrar góðar rispur og komst næst því að skapa hættu fyrir heimakonur. Dómarinn Litháinn Rasa Grigonė hélt um flautuna og naut aðstoðar samlanda sinna, þeirra Ievu Ramanauskienė og Guostė Jonikaitė. Grigonė var óhrædd við að fara í vasann og sýndi nokkur gul spjöld en að öðru leyti fór lítið fyrir dómarateyminu og ekkert út á störf þess að setja. Stemning og umgjörð Góð stemning var í Kaplakrika þar sem fjölmargir Hafnfirðingar voru mættir til að styðja við bakið á sínu liði. Gleðin leyndi sér ekki þegar flautað var til leiksloka og ljóst varð að FH væri komið áfram. Áhorfendur risu þá úr sætum sínum og fögnuðu árangrinum vel og innilega. FH Evrópubikar kvenna í fótbolta