Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Lovísa Arnardóttir og Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifa 2. september 2026 10:22 Eva Katrín, til vinstri, og Steinunn, til hægri, hafa verið í versluninni í alla nótt að reyna að bjarga lagernum. Vísir/Einar Eva Katrín Baldursdóttir og Steinunn Hrólfsdóttir voru vaktar í nótt við það að viðvörunarkerfið í verslun þeirra, Andrá, var farið í gang. Eldur var í kjallara hótels í sama húsnæði og töluverður reykur í versluninni sem er full af nýjum vörum fyrir haustið. Þær segja þetta mikið áfall og tjónið líklega verulegt. „Ég vaknaði við viðvörunarkerfið í Andrá, ég hélt ég hefði stillt einhverja fáránlega vekjaraklukku. Svo var hringt frá Securitas og þá var reykskynjarinn kominn í gang,“ segir Steinunn Hrólfsdóttir, einn eigenda verslunarinnar Andrá við Laugaveg 16. Stuttu síðar hafi hún svo fengið staðfest að Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hafi verið komið á vettvang. Eldur kviknaði í nótt á hóteli í sama húsi. Tveir gesta hótelsins voru fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun og einn handtekinn vegna málsins. Steinunn segist hafa drifið sig niður eftir en þær ekkert fengið að fara strax inn. „Það var hræðilegt að koma að, það voru gestir á hótelinu og maður vissi ekki neitt. En við fengum fljótt upplýsingar um að það væru flestir komnir út.“ Reykur en ekki eldur Steinunn og Eva Katrín Baldursdóttir eigendur voru í versluninni í alla nótt. „Það var svo mikill reykur bak við, þar sem lagerinn okkar, þannig við vorum að reyna að bjarga því sem hægt var,“ segir hún og að þær hafi svo, þegar þær máttu fara inn, reynt að færa til það sem hægt var. Þær segja að sem betur fer hafi ekki verið eldur í versluninni en reykurinn hafi verið töluverður. Verslunin er full af nýjum vörum fyrir haustið. Vísir/Einar Eva Katrín segir þær bíða eftir svörum frá tryggingarfélagi um hvað þær eigi að gera næst. „En þetta er mikið sjokk,“ segir Eva Katrín. Steinunn segir almennt hafa verið rólegt í nótt. Það hafi verið mikið af fólki í bænum og margir að fylgjast með. Það hafi samt fækkað fljótt í hópnum eftir því sem leið á nóttina. „Við fengum ekki að fara strax inn, það var opnað og reykræst. Mesti reykurinn var í kjallaranum þannig að það þurfti að lofta út,“ segja þær en að staðan sé töluvert betri núna. Lyk í fötunum Spurðar um tjónið segir Steinunn að þær hafi verið að „moka inn“ haustvörum síðustu daga og því verði tjónið eitthvað. „Mikið af fallegum hlutum, mjög leiðinlegt,“ segir Steinunn og að það þurfi að meta tjónið. Þetta sé í raun versti tíminn því það sé svo mikið af nýjum klæðnaði í versluninni. Það sé lykt í fötunum sem hangi í búðinni en eitthvað sé í kössum og plasti og þær eigi eftir að meta það. Þær vita ekki hvað tekur við næst en segjast vera að leita að húsnæði til að taka vörurnar í. Eldurinn kviknaði í kjallaranum á Hótel Skjaldbreið en verslunin er fyrir ofan. Vísir/Anton Brink „Ef einhver vill lána okkur húsnæði þannig að við getum farið með lagerinn þangað og reynt að koma búðinni í stand,“ segir Steinunn. Eva Katrín tekur undir það og að þær vilji endilega heyra í fólki sem hafi lent í slíkum bruna. Þær eigi samt sem áður von á því að tryggingafélagið ráðleggi þeim með næstu skref. Lögreglumál Slökkvilið Verslun Reykjavík Tengdar fréttir Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Bruce Allen Ednie frá Connecticut í Bandaríkunum var gestur á hótel Skjaldbreið í nótt þegar eldur kom upp. Alls voru um 60 gestir á hótelinu þegar kviknaði í um klukkan hálf eitt í nótt. Tveir gestir voru fluttir á slysadeild. Einn var handtekinn stuttu eftir að aðgerðir hófust. Slökkvistarfi lauk um klukkan fjögur í nótt. 2. september 2026 09:55 Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Kristófer Oliversson, forstjóri Center Hotel, segir tjónið verulegt á Hótel Skjaldbreið, hóteli þeirra í miðbænum, þar sem kom upp bruni í nótt. Hann segir um 60 gesti hafa verið flutta á önnur hótel í nótt. Tveir gestir voru fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun. 2. september 2026 08:40 Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Karlmaður var handtekinn í nótt eftir að bruni kom upp í kjallara á Hótel Skjaldbreiður á Laugavegi 16 í miðbæ Reykjavíkur. Tveir voru fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun. 2. september 2026 06:10 Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Innlent Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum Innlent „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Innlent Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Erlent Minningarstundir vegna andlátanna Innlent Fleiri fréttir Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Eldri borgarar fái sanngjarnari tekjur þrátt fyrir aukin gjöld Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Lægð nálgast og hviður geta orðið bílum skeinuhættar Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Tvær líkamsárásir í miðbæ í nótt Hálft ár fyrir ræktun á þriðja hundrað kannabisplantna Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Allir níu áfram í haldi Mátti ekki gefa blóð í gær en gerði það í dag Staðan hafi ekki verið betri á þessari öld Halla verður viðstödd útför Haraldar Ætli að leggja áherslu á bókun 35 Viðreisn tapar fylgi Sigríður Þorvaldsdóttir látin Hópuppsögn á sviði heilsu- og líkamsræktar Minningarstundir vegna andlátanna Þorgerður sinnir starfi sveitarstjóra í eitt ár Andarnefja í andarslitrunum á Djúpavogi Báðar fylkingar eyddu milljónum í samfélagsmiðlaauglýsingar Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Byrjað að leggja Borgarlínu við Nauthólsveg Svekktir og reiðir stjórnendur komu saman við Ráðhúsið Sjá meira