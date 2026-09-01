Norðausturland fær loks langþráðan veg Kristján Már Unnarsson skrifar 1. september 2026 12:12 Sigurbergur Konráðsson er verkstjóri Skútabergs í vegagerðinni á Brekknaheiði. Egill Aðalsteinsson Íbúar Norðausturlands sjá fram á þáttaskil í samgöngumálum með nýjum uppbyggðum vegi yfir Brekknaheiði. Með vegagerðinni þvert yfir Langanes, milli Þórshafnar og Bakkafjarðar, fæst samfellt slitlag um Norðurausturveg sem skapar áhugaverðari valkost í ferðalögum um norðausturhorn landsins. Í kvöldfréttum Sýnar var fjallað um veginn milli Þórshafnar og Bakkafjarðar en sveitarfélögin voru sameinuð árið 2006. Þá varð til Langanesbyggð og núna loksins tuttugu árum síðar er að koma uppbyggður vegur með bundnu slitlagi milli byggðanna. Auk betri tengingar innan héraðs skapast hér áhugaverðari valkostur á ferðalögum um norðausturhorn landsins; í stað þess að aka hringveginn hefðbundna um Möðrudalsöræfi að fara beinan og breiðan veg um strandbyggðirnar norðaustanlands. Norðausturleiðin um strandbyggðirnar verður áhugaverðari valkostur þegar vegurinn verður tilbúinn.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Tíu manna vinnuflokkur verktakafyrirtækisins Skútabergs frá Akureyri hóf verkið í fyrrasumar en tilboðs þess hljóðaði upp á 862 milljónir króna, eða 93,5 prósent af kostnaðaráætlun. Verkstjórinn Sigurbergur Konráðsson segir heimamenn hafa lengi beðið eftir þessum vegarbótum. „Eins og elstu menn tala þá eru nokkrir áratugir síðan var farið að strika þessa veglínu. Og hún er loksins að koma núna, þrjátíu til fjörutíu ár síðan, held ég,“ segir Sigurbergur. Hlassið sturtað í nýja veginn.Egill Aðalsteinsson Nýi kaflinn yfir Brekknaheiði er 7,6 kílómetra langur og liggur hæst í 408 metra hæð yfir sjávarmáli. En eru verktakarnir að vinna þarna allt árið og yfir háveturinn líka? „Það var nú smá stopp í vetur í einhverja tvo mánuði. En það var góður vetur framan af. Þetta er svolítið erfitt veðursvæði hérna, mikil úrkoma og ísing og raki.“ -Og kannski geta gerst stórviðri hér að vetri? „Já, já, það verður hvasst hérna.“ Gamli vegurinn til vinstri. Nýi vegurinn til hægri. Þórshöfn sést fjær.Egill Aðalsteinsson Núverandi veglínu er aðeins fylgt á stuttum kafla, í Vatnadal upp úr Gunnólfsvík, en annars liggur nýja leiðin að mestu í nýju vegstæði. „Ég hugsa að hann verði nú betri upp á snjó heldur en gamli vegurinn. Hann er meira uppbyggður úr landinu,“ segir verkstjórinn. Vegamótin við Þórshöfn færast um 150 metra til suðurs og fjær húsunum.Egill Aðalsteinsson Næst Þórshöfn færast vegamótin örlítið sunnar, um 150 metrum fjær byggðinni. Ásamt veðrinu hefur helsta áskorunin verið að vinna gott grjót í fyllingarefni. „Við vinnum námurnar með sprengingum og kannski svona svolítið umrót í lausu efni til að komast í bestu klappirnar.“ Í jarðvegsnámunni. Grafa mokar efni á trukk.Egill Aðalsteinsson Þeir vinna frá klukkan átta á morgnana til sjö á kvöldin. Megnið af undirlagi, segir Sigurbergur, er komið út í vegstæðið og byrjað sé á yfirborðsfrágangi og segir hann verkið á áætlun. -Og hvenær ætlið þið svo að klára? „Ja, næsta sumar í ágúst,“ svarar Sigurbergur Konráðsson, verkstjóri Skútabergs á Brekknaheiði, hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Langanesbyggð Vegagerð Samgöngumál Samgönguáætlun Byggðamál Vopnafjörður Norðurþing Tengdar fréttir Vegabætur taldar auka straum ferðafólks um Norðausturland Þáttaskil eru framundan í vegamálum Norðausturlands. Vegagerðin bauð í dag út stórt verk sem felur í sér að síðasti malarkaflinn á norðausturhringnum fær bundið slitlag. Vegabæturnar eru taldar geta aukið straum ferðamanna um byggðir norðausturhornsins. 18. febrúar 2025 21:32 Þjóðvegarykið að hverfa af norðausturhringnum Íbúar norðausturhornsins fagna um þessar mundir stórum áfanga í lagningu bundins slitlags um Langanesströnd milli Þórshafnar og Bakkafjarðar. 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