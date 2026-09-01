Félagsskiptaglugganum hefur verið lokað á Englandi. Glugganum sem allir fylgjast náið með. Næstu klukkutímana eða svo munum við fá endanlega staðfest hvaða félagsskipti hafa gengið í gegn.
Fjölmargar hreyfingar hafa átt sér stað í Evrópuboltanum í dag. Helst ber að nefna að íslenski landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson er orðinn leikmaður Lazio.
Hann kemur til liðsins á láni frá Fiorentina en Lazio er með kauprétt á kappanum að láninu loknu. Hjá Lazio mun Albert spila undir stjórn Ítalans eftirminnilega, Gennaro Gattuso.
Fleira markvert gerðist í dag og stærstu bombuna eigum við eftir að fá staðfesta. 125 milljóna punda kaup Manchester City á miðjumanninum Enzo Fernandez sem að kvaddi Chelsea í færslu á samfélagsmiðlum nú rétt fyrir klukkan tíu í kvöld.
Chelsea taldi sig vera búið að finna arftaka Enzo í Lamine Camara hjá Monaco en þau félagsskipti féllu upp fyrir undir lok gluggans. Forráðamenn Chelsea eru sagðir brjálaðir út í vinnubrögð Monaco í málinu.
Englandsmeistarar Arsenal héldu að sér höndum í dag þrátt fyrir fagrar yfirlýsingar knattspyrnustjóra liðsins eftir leik gegn Aston Villa í gær. Arsenal hefur verið að losa sig við leikmenn og vildu stuðningsmenn sjá eitthvað keypt inn á móti í sóknarlínu liðsins en ekkert varð af því.
Manchester City keypti svo kantmanninn Iliman Ndiaye frá Everton á 65 milljónir punda en Everton hefur fengið inn Jack Grealish á nýjan leik á láni frá City.
Aðra markverða hluti sem áttu sér stað í dag á félagsskiptamarkaðnum má finna hér í textalýsingu dagsins neðar í fréttinni. Við þökkum fyrir samfylgdina í dag og höldum áfram að færa ykkur fréttir af félagsskiptum á morgun.
Mælt er með því að endurhlaða síðuna ef vaktin sést ekki.