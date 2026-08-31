Enn óljóst hvað verður um umsóknina Birgir Olgeirsson skrifar 31. ágúst 2026 23:00 Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Vísir/Lýður Valberg Enn er óljóst hvað ríkisstjórnin hyggst fyrir með umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu. Utanríkisráðherra segir eðlilegt að málið verði rætt áfram í utanríkismálanefnd og forsætisráðherra segir að skoða þurfi hvernig eðlilegast sé að loka ferlinu. Formenn stjórnarandstöðuflokkanna boða þingsályktunartillögu um að draga umsóknina til baka. Meirihluti kjósenda hafnaði því að hefja aðildarviðræður á ný við Evrópusambandið. 52,8% sögðu nei en 47,1 prósent sögðu já. Utanríkisráðherra var skýr með það að loknum fundi með utanríkismálanefnd að ríkisstjórnin muni ekki hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið eftir að þjóðin hafnaði því í nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Umsóknin verður áfram rædd á vettvangi utanríkismálanefndar. „Það eru ýmsir þættir sem spila inn í heildarmyndina og ég er alls ekki að útiloka eitt eða neitt. Ég vil bara að við áttum okkur á því hvað hvert skref þýðir og það vil ég gera í samvinnu við utanríkismálanefnd,“ segir Þorgerður Katrín Gunanrsdóttir utanríkismálaráðherra. Kristrún Forstadóttir forsætisráðherra segir skilaboðin skýr frá þjóðinni og framhaldið þurfi að ræða. „Þannig að við þurfum að skoða með hvaða hætti er eðlilegast að loka þessu ferli. Það hefur verið rætt að draga umsóknina til baka en það hefur líka verið rætt að loka þessu með öðrum hætti. Aðalmálið er að þessi ríkisstjórn er ekki að fara lengra með þetta mál,“ segir Kristrún. Áfram verði unnið innan EES en hins vegar var pólitískt hitamál nefnt strax daginn eftir atkvæaðgreiðsluna, bókun 35. Hún á að tryggja að EES-reglur gildi ef þær stangast á við íslensk lög. Stuðningsmenn segja hana nauðsynlega vegna alþjóðlegra skuldbindinga, andstæðingar óttast að hún vegi að fullveldi Íslands. Kristrún segir að Nei-hreyfingin hafi talið óþarfa að fara í viðræður við ESB því Íslendingar hefðu það svo gott innan EES. „Það getur verið sjónarmið en þá skiptir máli að fólk vilji virða EES-samninginn. Sjálfstæðisflokkurinn, Framsókn og VG sem voru í þeirri ríkisstjórn lögðu fram bókunina í síðustu ríkisstjórn því að þau áttuðu sig á því að þetta væri mikilvægt mál og það var ekki verið að fara stjórnarskrárleiðina,“ segir hún. „Svo allt í einu núna er þetta orðið að þingreiðu þegar þau eru komin í minnihluta. Auðvitað þurfum við að eiga uppbyggilegt samtal. Ég vona að við fáum minnihlutann með í að klára okkar skyldur gagnvart EES reglulega. En þetta skiptir miklu máli. Ef þú rekur kosningabaráttu á þeim forsendum að núverandi ástand sé gott þá þarftu að passa það að viðhalda því ástandi.“ Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Innlent Öll hin látnu um og undir tvítugu Innlent Sýna þjóðinni þá lágmarksvirðingu að hætta að snúa út úr Innlent „Þeir munu hengja mig“ Erlent Skoraði á Sigmund Davíð að flytja bókun 35 Innlent Bein útsending: Valkyrjurnar halda blaðamannafund Innlent Reiðarslag fyrir fréttaflutning á Íslandi Innlent „Stórkostlegur ósigur“ bæði Samfylkingar og Viðreisnar Innlent „Skammist sín og bíti aðeins í sápu“ Innlent Alvarlegt slys á Krýsuvíkurvegi Innlent Fleiri fréttir Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Enn óljóst hvað verður um umsóknina Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Þurfi að hækka laun og fjölga frídögum Öll hin látnu um og undir tvítugu „Við segjum ekki bless, við segjum takk“ Síðasti kvöldfréttatími Sýnar „Ríkið á stóra sök á þessu“ Líka slæmar fréttir fyrir Rúv Á morgun mega hommar gefa blóð Tekjuáætlun verulega undir áætlun „Þetta mun auka enn á vald Ríkisútvarpsins“ Metfjöldi kvartana Ekkert ákveðið á fundinum: „Það væru fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu“ Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Skora á stjórnvöld að tryggja fasta viðveru þyrlu á Akureyri Reiðarslag fyrir fréttaflutning á Íslandi Gjaldtaka um nýjan Hornafjarðarveg hefst á morgun Dapurlegt að sjá á eftir kvöldfréttum Sýnar Fundur utanríkismálanefndar og ráðherra ræðir stöðu fjölmiðla Niðurskurður hjá Rúv upp á 10 til 15 stöðugildi Trausti nýr starfsmaður þingflokks Miðflokksins Alvarlegt slys á Krýsuvíkurvegi Ekki sé lýðræðislegt að halda formanni Eflingar í myrkrinu Bandaríkin virði fullvalda ákvörðun þjóðarinnar Kveiktu bál á bílastæði Sýna þjóðinni þá lágmarksvirðingu að hætta að snúa út úr Skoraði á Sigmund Davíð að flytja bókun 35 Grindavík Ultra strandaði við varnargarðana Sjá meira