Íslenski boltinn

Af Skaganum til Lyngby

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jón Sölvi Símonarson (t.h.) er farinn frá ÍA til Lyngby.
Jón Sölvi Símonarson (t.h.) er farinn frá ÍA til Lyngby. KFÍA

Markvörðurinn Jón Sölvi Símonarson hefur skrifað undir lánssamning við danska félagið Lyngby, hvert hann kemur frá ÍA í Bestu deild karla.

Jón Sölvi er 19 ára gamall og gekk í raðir ÍA um mitt sumar er liðið fékk sérstaka undanþágu frá félagsskiptagluggareglum til að bæta honum við hópinn. Jón Sölvi kom frá Breiðabliki en hann hafði verið á láni frá Blikum hjá ÍA í fyrra.

Hann spilaði átta leiki fyrir Skagamenn en síðan hefur Árni Marinó Einarsson tekið við markvarðarstöðunni og staðið sig með prýði. Jón Sölvi verður á láni hjá Lyngby út árið og í kjölfarið tekin ákvörðun um kaup.

Hjá Lyngby hittir hann fyrir þá Ísak Snæ Þorvaldsson, Daníel Frey Kristjánsson og Davíð Helga Aronsson, sem kom á láni frá Víkingi fyrr í sumar.

Valdimar Valdimarsson er markmannsþjálfari í akademíu Lyngby en hann starfaði áður hjá Breiðabliki sem er uppeldisfélag Jóns Sölva.

Danski boltinn ÍA Besta deild karla

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