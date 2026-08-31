Af Skaganum til Lyngby

Markvörðurinn Jón Sölvi Símonarson hefur skrifað undir lánssamning við danska félagið Lyngby, hvert hann kemur frá ÍA í Bestu deild karla.
Jón Sölvi er 19 ára gamall og gekk í raðir ÍA um mitt sumar er liðið fékk sérstaka undanþágu frá félagsskiptagluggareglum til að bæta honum við hópinn. Jón Sölvi kom frá Breiðabliki en hann hafði verið á láni frá Blikum hjá ÍA í fyrra.
Hann spilaði átta leiki fyrir Skagamenn en síðan hefur Árni Marinó Einarsson tekið við markvarðarstöðunni og staðið sig með prýði. Jón Sölvi verður á láni hjá Lyngby út árið og í kjölfarið tekin ákvörðun um kaup.
Hjá Lyngby hittir hann fyrir þá Ísak Snæ Þorvaldsson, Daníel Frey Kristjánsson og Davíð Helga Aronsson, sem kom á láni frá Víkingi fyrr í sumar.
Valdimar Valdimarsson er markmannsþjálfari í akademíu Lyngby en hann starfaði áður hjá Breiðabliki sem er uppeldisfélag Jóns Sölva.