Óttast er um fimmtán manns eftir skyndiflóð í Miklagljúfri í Bandaríkjunum. Flóðið átti sér stað um klukkan 14.30 að staðartíma á laugardag, á Bright Angel Canyon og Phantom Ranch svæðinu.
Alls hafa 62 verið fluttir á brott með þyrlu og engan virðist hafa sakað.
„Þetta var hræðilegt,“ hefur BBC eftir hinni 41 árs Nikki Baggs, en hún og tvær vinkonur voru meðal þeirra sem var bjargað. „Þetta var fallegur dagur og svo allt í einu var fólk öskrandi og hlaupandi.“
Baggs og félagar hennar voru nýbúnar að koma dótinu sínu fyrir í Phantom Ranch, skála á botni Miklagljúfurs, og hugðust fara út og njóta dagsins þegar flóðið skall á. Þær komu sér strax hærra upp í gljúfrinu, þar sem þær biðu björgunar ásamt fleirum.
Að sögn Baggs voru björgunaraðgerðirnar skipulagðar og gengu vel.
Flóðið er sagt hafa valdið nokkrum skemmdum og gönguleiðum á svæðinu hefur verið lokað. Yfirvöld hafa biðlað til þeirra sem voru í nágrenninu um að láta vita af sér.
Þá hefur verið varað við mikilli rigningu í dag, sem gæti valdið fleiri skyndiflóðum, skriðufalli og breyttum aðstæðum.