Formaður Sjálfstæðisflokksins segir Valkyrjur hafa tapað kosningunum sem fram fóru í gær, þær séu ekki með nokkru móti sigurvegarar. Hún segir kosningabaráttu SJÁ hafa verið á skjön við það sem forsætisráðherra hefur áður sagt í þinginu. Sú síðarnefnda biðlar til stjórnarandstöðunnar að sýna þjóðinni þá lágmarksvirðingu að hætta að snúa út úr um hvað málið snúist.
Formenn stjórnmálaflokka sem eiga sæti á Alþingi mættust í Silfrinu á Rúv nú þegar niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið liggja fyrir.
Skoðanakannanir höfðu sýnt að þjóðin væri klofin í afstöðu sinni til spurningarinnar á kjörseðlinum en upp úr kjörkössunum komu tölurnar 46,95 prósent já og 53,05 prósent nei.
Í upphafi þáttar sammæltust gestirnir um að þjóðin hefði verið til fyrirmyndar hvað varðar metkjörsókn en hún var 82,6 prósent í gær sem er mesta þátttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu í sögu lýðveldisins.
Þegar leið á þáttinn færðist meiri harka í leikinn og þá sagði Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, meðal annars að þjóðaratkvæðagreiðslan hefði verið til þess hugsuð að fá fram samtal, allar umræður um „barbabrellur og popúlismi og allt þetta“ þyrftu að vera slegnar út af borðinu.
Þáttastjórnandi bar því næst upp spurningu sem sneri að EES-samningnum og mögulegu óbreyttu ástandi.
Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins lét spurninguna sem vind um eyrun þjóta og beindi sér að þeim Ingu Sæland, Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur utanríkisráðherra. Þær sakaði hún um að vera með eftiráskýringar.
„Það er náttúrulega alveg stórkostlegt að heyra núna eftiráskýringar Valkyrjanna varðandi gærdaginn,“ sagði hún.
„Þær tala hér um að þetta sé mikill sigur. Inga Sæland, þið töpuðuð þessum kosningum“
„Þær tala hér um að þetta sé mikill sigur. Inga Sæland, þið töpuðuð þessum kosningum“
Inga svaraði að vörmu: „Þetta var sigur fyrir þjóðina, það var ekki verið að kjósa um okkur, við skulum átta okkur á því.“
Guðrún hélt svo ótrauð áfram og sagði: „Þegar Þorgerður Katrín talar svo hér um að þetta hafi verið kosning um að sjá samning, það er rangt. Þið voruð að keyra hér kosningabaráttu „Já til að sjá“ en svo segir Kristrún Frostadóttir í þinginu að þjóðin fái ekki að sjá samning...“
Þær Þorgerður og Kristrún voru áberandi vonsviknar yfir þessum ummælum Guðrúnar. Sú síðarnefnda sagði athugasemdir sem þessar algjörlega óþarfar að lokinni atkvæðagreiðslu.
„Við erum ekki á þeim stað að það sé þörf á að snúa lengur út úr, þú veist algjörlega um hvað þetta snerist og hvað ég meinti en mér finnst bara allt í lagi þegar við erum komin á þennan stað að við sýnum þjóðinni þá lágmarksvirðingu að hætta að snúa út úr hvað þetta snerist,“ sagði Kristrún.
Stjórnmálafræðingur segir að niðurstöðu kosninganna megi skýra af því að já-hliðin hafi einblínt um of á tæknilegar útfærslur á meðan ástríða hafi fengið að ríkja nei-megin. Þjóðernisíhaldssemi var áberandi í kosningabaráttunni og útilokað þykir að niðurstaðan leiði til afsagnar ríkisstjórnarinnar.
Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi þingmaður og ráðherra Samfylkingarinnar, segir að sjálfur hefði hann ekki flýtt þjóðaratkvæðagreiðslunni um áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið. Hann segir ESB líklega enn vilja Ísland inn og telur ólíklegt að þau láti Ísland finna fyrir því fyrir að hafna sambandinu í gær.
Niðurstaða þjóðaratkvæðisins hefur verið til umfjöllunar á evrópskum miðlum í dag. Heilt yfir eru miðlar sammála um helstu deiluatriði kosningabaráttunnar þar sem já-hliðin tali um kjör almennings á meðan nei-hliðin tefli fram fullveldisrökum og sjávarútvegsmálum. Einhverjir miðlar segja að Ísland hafi með þessu „loka dyrunum“ og aðrir segja niðurstöðuna vonbrigði eða jafnvel bakslag fyrir ESB.
Íslendingar hafa hafnað áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Lokatölur voru 46,95 prósent já og 53,05 prósent nei.