Ísak Snær Þorvaldsson var á skotskónum þegar Lyngby gerði 1-1 jafntefli við OB í dönsku úrvalsdeildinni. Eftir leikinn er Lyngby í ellefta sæti deildarinnar.
Í dag fór fram mikilvægur leikur hjá Lyngby og var Ísak Snær Þorvaldsson í byrjunarliði liðsins. Leikurinn byrjaði jafn og fengu bæði lið fullt af færum en staðan var markalaus í hálfleik.
Á 53. mínútu gaf Oskar Buur fyrirgjöf inn á teig OB þar sem Ísak Snær lagði boltann þægilega í netið og kom Lyngby í forystu leiksins. Stuttu seinna var Ísak Snær tekinn af velli þrátt fyrir að nóg væri eftir af leiknum.
Lyngby virtist vera að sigla sigrinum heim þegar Jacob Bonde jafnaði metin fyrir OB á 95. mínútu leiksins. Það reyndist vera lokamark leiksins og Lyngby missti tvö stig á svekkjandi hátt.
Eftir jafnteflið er liðið í næstneðsta sæti dönsku úrvalsdeildarinnar og er enn að leita af sínum fyrsta sigri tímabilsins í deildinni.
Á sama tíma tók Silkeborg á móti Midtjylland og var Elías Rafn Ólafsson í marki Midtjylland. Silkeborg náði forystunni strax á þrettándu mínútu þegar William Kirk skoraði með frábæru skoti fram hjá Elíasi í marki Midtjylland.
Eftir markið vaknaði Midtjylland og byrjaði að sækja meira. Liðið lenti þó í áfalli þegar Julius Emefile, leikmaður Midtjylland, fékk beint rautt spjald fyrir ljóta tæklingu á Lucas Riisgaard.
Þrátt fyrir það náði Stanley Iheanacho að jafna metin eftir vel útfærða skyndisókn. Það reyndist vera síðasta mark leiksins og er Midtjylland í þriðja sæti dönsku úrvalsdeildarinnar með ellefu stig.