Formenn ríkisstjórnarflokkanna efna til blaðamannafundar í dag til að bregðast við niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem fram fór í gær. Fundurinn verður í beinni útsendingu á Vísi.
Þjóðin hafnaði því að ganga í aðildarviðræður við Evrópusambandið með 53 prósentum atkvæða. Tæp 47 prósent voru hlynnt aðildarviðræðunum.
Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, og Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, efna til blaðamannafundar í Hörpu klukkan eitt í dag.
Spilari birtist hér rétt áður en fundurinn hefst.
Formennirnir hafa ekkert tjáð sig hingað til um niðurstöðurnar og hættu við að láta sjá sig í Sprengisandi á Bylgjunni líkt og stóð til. Auk íslenskra blaðamanna er talið að fjöldi erlendra fjölmiðla verði viðstaddur fundinn.
Í vaktinni að neðan má sjá það helsta sem fram kemur á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar. Endurhlaðið fréttinni ef hún birtist ekki strax.