Verði já-ið ofan á í kvöld er margra ára vegferð í farvatninu að sögn Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra. Kjörsókn endurspegli áhuga fólks á málinu en erfitt sé þegar mjótt er á munum.
„Þetta er ótrúlega jafnt og ég treysti mér ekki til þess að segja til um hvernig þetta fer og ég held að fáir geri það,“ sagði Kristrún en hún brást við fyrstu tölum úr öllum kjördæmum á kosningavöku Ríkisútvarpsins.
Hún sé ótrúlega ánægð með kjörsókn dagsins sem og utankjörfundar.
„Það sýnir að fólk hefur áhuga á þessu máli. Það kann að meta að fá að segja sína skoðun á því,“ sagði Kristrún.
Þegar þessi frétt er skrifuð er já-ið með rúmt tveggja prósenta forskot á landinu öllu. Aðspurð um viðbrögð við hugsanlegri niðurstöðu með tæpum meirihluta í jafn umdeildu máli og áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið svarar Kristrún:
„Sama hvort þetta verður nei eða já er alltaf erfitt þegar munar svona litlu. Ég ætla alveg að vera hreinskilin með það. Það breytir því ekki að við þurfum að vanda okkur hvernig svo sem fer.“
„Ef þetta verður nei þá hef ég heyrt á ferðum mínum um landið og á höfuðborgarsvæðinu að fólk er ofboðslega ánægt með EES-samninginn og það fyrirkomulag sem við höfum við Evrópusambandið eins og sakir standa.“
Umræðan sýni að standa þurfi enn betur að því að verja EES-samninginn og hún vonist til að þingið komi saman í því.
„Ef þetta verður já, sérstaklega ef þessi skipting verður eins og hún er að teiknast upp með landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið, þurfum við að vanda okkur sérstaklega við að taka til greina þessar áhyggjur sem eru að birtast í landsbyggðarkjördæmunum. Þetta verður bara verkefni á hvorn veginn sem er horft.“
Málið hafi verið umdeilt þvert á flokka og heilmikil vegferð sé í farvatninu, sama hvernig fari.
„Ef þetta verður já verður þetta margra ára vegferð. Það verður fleiri en ein ríkisstjórn með þetta í fanginu. Ef þetta verður nei verður það líka vegferð að vinna með okkar samstarf við Evrópu, við Bandaríkin, Norðurlönd og önnur lönd,“ sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.