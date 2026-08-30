„Ég sé fram á að senda dúndurteymi, dúndurlandslið út“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segist vera sátt við fyrstu tölur. Hún muni þó eftir því úr íþróttunum að þetta sé ekki búið fyrr en þetta er búið.
Þorgerður Katrín ræddi við Tómas Arnar Þorláksson fréttamann á miðju dansgólfinu í kosningapartíi já-liða í Hafnarhúsinu eftir að fyrstu tölur voru kynntar. Miðað við þær leiddi já með um 2,5 prósent atkvæða en nú er forskotið um 2 prósent. Því er ljóst að mjótt er á munum.
Getum við fengið fyrstu viðbrögð við þessum tölum?
„Ég er sátt en en ég þekki það líka úr íþróttunum að þetta er ekki búið fyrr en þetta er búið. En fyrst og síðast þá sýnir þessi mikla kosning að þjóðin vill og er reiðubúin til þess að takast á við stór mál og mér fannst umræðan eftir því sem á leið vera frábær. Við lærum öll mjög mikið af henni. Á morgun þá vöknum við öll í sama liði, óháð því hverjar niðurstöðurnar eru.“
Hún segir að burtséð frá lokaniðurstöðum muni hún setjast niður með „stelpunum“ snemma í fyrramálið, vitanlega með vísan til þeirra Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra og Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra.
„Ég hef lagt mikla áherslu á að hafa strax samráð við þingið, utanríkismálanefnd þingsins. Ég hef lagt mikla áherslu á það. Óháð því hver staðan er og við munum að sjálfsögðu nýta það og hefja strax samráðið þar.“
Hvernig líst þér á að fara í aðra eins kosningabaráttu ef niðurstaðan verður já?
„Mér líst auðvitað ágætlega á það en það er líka alveg ljóst að samningviðræðurnar verða tough. Okkar kröfur og okkar viðmið eru mjög skýr og Evrópusambandið hefur fengið alveg skýr skilaboð í gegnum þessa kosningabaráttu að það er sjávarútvegur, það er landbúnaður og svona ýmislegt fleira sem þarf að gera til þess að koma til móts við okkur. Ég tel að ef þetta fer eins og þetta er þá sé það mun meiri og ríkari ástæða fyrir Evrópusambandið að átta sig á því hvernig staðan er hér heima. Þannig að mér finnst niðurstaðan frekar styrkja stöðu okkar inn í samningaviðræðurnar. Ég sé fram á að senda dúndur teymi, dúndurlandslið út.“