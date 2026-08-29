Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra ætla að halda blaðamannafund klukkan eitt á morgun til að fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þá munu þær svara spurningum fjölmiðla.
Búist er við bæði innlendum og erlendum fjölmiðlum. Ráðherrarnir þrír ætla að halda stutta tölu á íslensku og svara spurningum íslenskra fjölmiðla. Þar á eftir gefst erlendum blaðamönnum tækifæri til að bera upp spurningar.
Fundurinn verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu hér á Vísi á morgun.