Innlent

Valkyrjurnar halda blaða­manna­fund

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Kristrún, Inga og Þorgerður Katrín munu fara yfir stöðu mála á fundinum á morgun.
Kristrún, Inga og Þorgerður Katrín munu fara yfir stöðu mála á fundinum á morgun. Vísir/Vilhelm

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra ætla að halda blaðamannafund klukkan eitt á morgun til að fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þá munu þær svara spurningum fjölmiðla.

Búist er við bæði innlendum og erlendum fjölmiðlum. Ráðherrarnir þrír ætla að halda stutta tölu á íslensku og svara spurningum íslenskra fjölmiðla. Þar á eftir gefst erlendum blaðamönnum tækifæri til að bera upp spurningar.

Fundurinn verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu hér á Vísi á morgun.

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