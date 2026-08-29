Kjörsókn í Reykjavík mælist meiri en á sama tíma í síðustu alþingiskosningum. Formaður yfirkjörstjórnar segir þó ekki mikið um raðir á kjörstöðum. Von er á fyrstu tölum úr Reykjavík upp úr miðnætti.
Við förum yfir kjörsókn í Reykjavík auk þess sem við heyrum í formanni yfirkjörstjórnar í Norðvesturkjördæmi í beinni útsendingu.
Þá förum við yfir það hvernig kosninganótt verður hér heima og fjöllum um áhuga erlendra fréttamiðla á atkvæðagreiðslunni.
Formaður SÁTT segir sífellt yngri börn fá aðstoð vegna átröskunar og þá þrói margir ungir afreksíþróttamenn með sér átröskun sem sé vangreind hjá strákum. Hún segir samfélagsmiðla og opinskáa umræðu um notkun þyngdarstjórnunarlyfja hafa haft neikvæð áhrif.
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12:00.