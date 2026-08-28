Forystukonum ríkisstjórnarinnar er brugðið vegna alvarlegra hótana sem hafi borist undanfarnar vikur. Málin eru til rannsóknar hjá lögreglu. Forsætisráðherra segir umræðuna í kringum þjóðaratkvæðagreiðsluna að mestu hafa verið góða en varar við rangfærslum og misvísandi upplýsingum.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra staðfesti í Bítinu á Bylgjunni í morgun að henni hefðu borist hótanir í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Samkvæmt heimildum fréttastofu er um að ræða alvarlegar ofbeldishótanir, þar á meðal líflátshótanir.
„Ef þú ert að tala um hótanir, já, ég hef fengið þær,“ sagði Þorgerður þegar stjórnendur þáttarins spurðu hvort henni hefðu borist hótanir.
„Þannig er komið fyrir okkur hér, já,“ sagði Þorgerður.
Málið er til rannsóknar hjá lögreglu. Þorgerður gaf ekki kost á viðtali eftir ríkisstjórnarfund í dag.
Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra er brugðið.
„Þetta er auðvitað með öllu óásættanleg staða. Það verður tekið á þessu og mun verða tekið á þessu. Þetta verður skoðað, það er verið að fara í gegnum þetta. Okkur þykir öllum vænt um Ísland, við viljum geta farið í gegnum svona ferli í friði og spekt og haldið upplýsingum á réttum stað. Ég vil einnig taka fram að mér finnst heilt yfir umræðan hafa verið holl og góð fyrir íslenskt samfélag,“ segir Kristrún.
Fjársterkir aðilar dreifi misvisandi upplýsingum
Kristrún segist þó hafa áhyggjur af rangfærslum og misvísandi upplýsingum í umræðunni nú þegar líður að þjóðaratkvæðagreiðslunni.
„Ég hef aðaláhyggjur af því núna að fólk sjái ekki, nú á lokametrunum, að það eru fjársterk öfl að beita sér af nokkrum krafti með að koma með misvísandi og beinlínis rangar fullyrðingar,“ segir Kristrún en gefur ekki upp hvaða öfl hún á við.
„Hef sjaldan orðið eins hissa“
Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, tekur í sama streng og segist bæði hafa orðið vör við ósannindi í umræðunni og hótanir í garð ráðherra.
„Það hefur hleypt í mig illindum síðustu daga að sjá þessi ósannindi og horfa upp á yndislegt fólk verða fyrir ómálefnalegum hótunum, líflátshótunum og alls konar ofbeldi. Ég hef sjaldan orðið eins hissa og akkúrat núna,“ segir Inga.
Aðspurð hvort fleiri ráðherrar hefðu lent í slíku svarar hún játandi.
„Já, já, og ég skil það ekki. Ég skil ekki þennan ótta.“
Inga segist aðspurð líka hafa fengið hótanir. „Já, já, en ekki eins alvarlegar og margir hafa þurft að þola,“ segir hún.
Flokkur fólksins er mótfallinn aðild Íslands að Evrópusambandinu. Inga segir að hún vilji hins vegar kanna hvaða samning Ísland geti fengið. Mótlæti síðustu daga hafi styrkt sig í þeirri afstöðu.
„Mér finnst þetta hafa verið óvægið og óprúttið. Ég hefði ekki trúað því að ég yrði vitni að slíku,“ sagði Inga.