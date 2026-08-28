Inga segir já

Inga Sæland formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra hefur þegar greitt atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun, og sagði já. Inga greindi frá þessu í viðtali við Berghildi Erlu Bernharðsdóttur fréttamann að loknum ríkisstjórnarfundi í dag.
Inga segir ýmislegt hafa haft áhrif á það að hún hafi skipt um skoðun í málinu og nefndi í því samhengi upplýsingaóreiðu og falsfréttir sem henni hafa þótt yfirgengilegar í aðdraganda kosninganna.
„Mig langar að sjá samninginn, og svo getum við sagt nei,“ sagði Inga að loknum fundi.
Stefna Flokks fólksins hefur alltaf verið á móti Evrópusambandinu en Inga segir að þó svo að það sé stefna finnist henni í lagi að skoða hvað þau myndu fá og þau geti þá skipt um skoðun síðar.
Skiptar skoðanir virðast vera innan flokksins en í það minnsta þrír þingmenn flokksins ætla að segja nei. Þau Jónína Björk Óskarsdóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir og Sigurjón Þórðarson.
Fréttin er í vinnslu og verður uppfærð.
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra hafa borist alvarlegar hótanir síðustu vikur og átti erfitt með að ræða þær í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hún segir þær til skoðunar hjá lögreglu. Hún segist þó telja sig örugga. Hún sagðist berjast fyrir bættum lífskjörum Íslendinga og að atkvæðagreiðslan á morgun snúist um það, og breytta stöðu alþjóðlega.