Logi Einarsson, ráðherra menningar, nýsköpunar og háskólamála, mun ekki hafa afskipti af ákvörðun Fjölmiðlanefndar um að sekta Þórarin Hjartarson, stjórnanda hlaðvarpsins Ein pæling, um 500 þúsund krónur.
Í svari ráðuneytisins við fyrirspurn Vísis segir að stofnanir sem sinni lögbundnu eftirliti verði að starfa samkvæmt þeim lögum og reglum sem gilda hverju sinni.
„Ráðherra hefur ekki afskipti af meðferð einstakra mála hjá sjálfstæðum stofnunum. Í tilviki Fjölmiðlanefndar, og vegna eðlis starfsemi fjölmiðla, eiga armslengdarsjónarmið sérstaklega vel við,“ segir í svarinu.
Fjölmiðlanefnd sektaði Þórarin fyrir að hafa ekki skráð hlaðvarpið Ein pæling sem fjölmiðil. Hann hefur gagnrýnt ákvörðunina og vísað til þess að ráðuneytið hafi boðað breytingar á fjölmiðlalögum sem snúa að stöðu hlaðvarpa.
„Það er búið að koma fram frá stjórnvöldum að hlaðvörp verði ekki skilgreind sem fjölmiðlar en nú er ég sektaður fyrir að skrá mig ekki sem fjölmiðil,“ sagði Þórarinn í samtali við Vísi.
Hann segist ekki eiga fyrir sektinni og ætlar að ráðfæra sig við lögmann um næstu skref.
Í svari ráðuneytisins segir jafnframt að Logi hafi lýst þeirri skoðun að fjölmiðlalög þurfi að endurspegla betur ólíkar leiðir til miðlunar efnis. Þar þurfi meðal annars að skerpa á skilgreiningu þess hvað teljist fjölmiðill.
Breytingar á fjölmiðlalögum eru fyrirhugaðar á þingmálaskrá vetrarins. Málefni hlaðvarpa verða meðal þess sem tekið verður til umfjöllunar við þá vinnu.
Ráðuneytið ætlar að líta til þess hvernig farið er með hlaðvörp í nágrannaríkjunum og verða tillögurnar síðan sendar í hefðbundið samráð.
Í svari ráðuneytisins til Vísis í júní sagði að útgangspunktur fyrirhugaðra lagabreytinga væri að hefðbundin hlaðvörp yrðu ekki lengur skráningarskyld.