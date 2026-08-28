Tuttugu prósent þeirra sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Kjörsóknin er sú mesta sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hafi séð hingað til.
„Það er bara mjög mikil kjörsókn enn hér í utankjörfundi. Samtals hafa í heildina hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum 56.774 og hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu eru samtals búnir að kjósa 37.815 og þetta er það lang mesta sem við höfum séð hingað til,“ segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
„Þannig þetta er mjög mikið og sýnist í heildina að það eru um 270 þúsund á kjörskrá þannig það eru um 20 prósent nú þegar búnir að kjósa utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna 2026 sem er mjög mikið.“
Hvernig hefur stígandinn verið í þessu. Hefur þetta verið jöfn og þétt aðsókn eða hefur bætt hratt í þessa síðustu daga?
„Kjörsókn hefur verið mikil frá því að við opnuðum. Við fengum 266 kjósendur í hús hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu á fyrsta degi þann 27. júlí en þetta magnast og það var 5001 kjósandi sem kom í gær til sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og við búumst við öðrum eins fjölda í dag.“
Hægt er að greiða atkvæði í Kringlunni til klukkan 18:30 í kvöld og í Hlíðarsmára 1 til klukkan 21:00 í kvöld.
Á morgun er stóri dagurinn. Flestir kjörstaðir verða opnaðir klukkan níu í fyrramálið og lokað klukkan tíu annað kvöld. Sumir kjörstaðir eru opnir skemur en upplýsingar um opnunartíma má finna á kosning.is.
Talning hefst í hverju kjördæmi þegar kjörstöðum hefur verið lokað annað kvöld. Búist er við því að fyrstu tölur verði birtar úr Suðurkjördæmi um eða upp úr klukkan hálf ellefu. Næstu tölur gætu birst í Norðausturkjördæmi á milli ellefu og hálf tólf en í öðrum kjördæmum þykir líklegt að þær verði birtar um miðnætti.
Hnífjafnt hefur verið á munum í skoðanakönnunum. Það stefnir í æsispennandi laugardagskvöld en við á Sýn bjóðum upp á kosningavöku sem hefst klukkan 21:50 og nýjustu tölur verða birtar um leið og þær berast á Vísi.