Flestir telja að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafi staðið sig best af flokksformönnunum í umræðunni um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Örfáir nefna Ingu Sæland, formann Flokks fólksins, á nafn.
37,7 prósent töldu Kristrúnu hafa staðið sig best í nýrri könnun Maskínu. Þar á eftir kom Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, en 17,6 prósent töldu hann hafa staðið sig best. Sigmundur Davíð er sömuleiðis talinn hafa staðið sig verst af öllum. 7,4 prósent töldu Kristrúnu hafa staðið sig verst.
Mat þátttakendanna var borið saman við hvaða flokk þeir væru líklegastir til að kjósa. Þeir sem myndu kjósa Pírata, Samfylkinguna og Vinstri græna völdu helst Kristrúnu á meðan þeir sem myndu kjósa Miðflokkinn völdu Sigmund Davíð.
Afar mjótt var á munum milli Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, formanns Viðreisnar, og Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanns Sjálfstæðisflokksins. 16,8 prósent töldu Þorgerði hafa staðið sig best en 16,7 prósent töldu að Guðrún hefði staðið sig best. Þát öldu 30,5 prósent að Þorgerður hefði staðið sig verst í umræðunni.
Rétt rúm tíu prósent þátttakenda völdu Lilju Dögg Alfreðsdóttur, formann Framsóknar. Fæstir telja hana hafa staðið sig illa eða tvö prósent þátttakanda.
Það vekur síðan athygli að Inga Sæland komst varla á blað en einungis 0,9 prósent nefndu hana á nafn. Það samsvarar sex þátttakendum skoðanakönnunarinnar. 9,8 prósent töldu hana hafa staðið sig verst í umræðunni.
Inga hefur látið afar lítið fyrir sér fara í aðdraganda kosninganna þrátt fyrir að vera ein flokksformanna í ríkisstjórninni. Yfirlýst stefna Flokks fólksins er gegn aðild að Evrópusambandinu en Inga sjálf hefur talað fyrir því að fá að sjá samninginn.
„Stefna Flokks fólksins er skýr alls staðar. Við erum á móti því að ganga í Evrópusambandið sem slíkt en við höfum aldrei verið á móti því að spyrja um það sem við ekki vitum. Ég segi bara eins og góð vinkona mín sagði við mig þegar ég var lítil táta: Inga mín, sá spyr sem ekki veit. Ég myndi gjarnan vilja sjá það,“ sagði Inga í viðtali í byrjun ágúst.
Inga hefur samt sem áður ekki sagt opinberlega hvort hún ætli að segja já eða nei í atkvæðagreiðslunni. Þegar hún var spurð í óundirbúnum fyrirspurnartíma á Alþingi í mars sagði Inga að það kæmi ekki neinum við hvernig hún hyggst ráðstafa atkvæði sínu.
Fréttastofa sendi þá fyrirspurn á alla þingmenn um hvernig þeir ætluðu að greiða atkvæði en Inga svaraði ekki fyrirspurninni. Núna í morgun staðfesti Inga að hún hefði þegar greitt atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni og sagði já.
Fréttin hefur verið uppfærð.