Brotist var inn í Hygge bakarí á Barónsstíg í nótt. Töluverðum fjármunum var stolið úr peningakassa auk tölvu og síma sem var á staðnum. Axel Þorsteinsson, eigandi Hygge, segist feginn að ekkert starfsfólk var á staðnum. Öryggi þeirra sé í forgangi.
„Síminn byrjaði að hringja klukkan 6.30 í morgun og þá fór maður í það að græja og gera“ segir hann og að þau hafi náð að opna á réttum tíma.
Hann segir hurðina hafa verið spennta upp og starfsfólk sem hafi átt að opna staðinn komið að henni þannig. Hann segir töluvert af peningum hafa verið í peningakassanum.
„Það var mikið að gera í gær, þetta hafa verið stórir dagar,“ segir hann og að það sé því töluvert tjón fyrir fyrirtækið.
Hann segir starfsfólk hafa fengið nýtt kassakerfi í morgun og því hafi verið hægt að opna staðinn og sinna viðskiptavinum.
„En ég er mjög þakklátur fyrir það að tips-krukkan á borðinu, sem er smekkfull af peningum, var ekki tekin og að starfsfólkið hafi þannig ekki tapað sínum peningum, bara við,“ segir Axel. Ljósin hafi verið kveikt og krukkan við hliðina á kassanum og hún hefði því ekki átt að fara fram hjá þjófunum.
Hann segir að málið verði tilkynnt til lögreglunnar og að eigendur ætli að einbeita sér að öryggi starfsfólk og viðskiptavina.
Töluvert hefur verið fjallað um innbrot í miðbæ Reykjavíkur í sumar og víðar. Fram kom í frétt fyrr í ágúst að ekki hefðu fleiri tilkynnt innbrot síðan 2022.
Lögreglan sem sér um varðsvæði eitt á höfuðborgarsvæðinu fékk tæplega áttatíu tilkynningar um innbrot í júlí. Ekki hafa fleiri innbrot verið tilkynnt til lögreglunnar fyrri hluta sumars síðan árið 2021.
Brotist var inn í garnverslunina Handverkskúnst í Árbænum um helgina. Innbrotsþjófurinn var handtekinn á vettvangi.
Brotist var inn í verslun Barnaloppunnar að Köllunarklettsvegi í nótt og þurfti að seinka opnun hennar í morgun á meðan rannsóknarstarf lögreglu fór fram.