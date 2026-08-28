Hádegisfréttir á Bylgjunni eru sagðar á slaginu klukkan tólf, en þar ber hæst að tuttugu prósent þeirra sem eru á kjörskrá hafa þegar greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni um áframhald viðræðna við Evrópusambandið.
Rætt verður við Sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu og farið yfir helstu atriði varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem fer fram á morgun, laugardag 29. ágúst.
Í hádegisfréttum verður einnig greint frá því að ríkisstjórn Noregs hefur lýst yfir þjóðarsorg í landinu, vegna andláts Haraldar fimmta Noregskonungs. Þjóðarleiðtogar og hátt settir embættismenn víðs vegar að hafa birt samúðarkveðjur vegna fráfalls konungs. Þeirra á meðal er Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, sem talar hlýlega um Harald konung í færslu á Facebook í morgun. Rætt verður við Höllu í hádegisfréttum.
Og í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar hefur fjöldi fólks komið fram, ýmist fyrir hönd já-fylkinga eða nei-sinna í umræðuþáttum og fréttum. Forystufólk stjórnmálaflokkanna fær ýmist lof eða last í könnun Maskínu, en flestir telja Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, hafa staðið sig best af formönnum stjórnmálaflokkanna í umræðunni um þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafa staðið sig verst að mati almennings. Nánar um þetta klukkan tólf.
Yfirvöld í Nepal segja að björgunarstörf séu hafin að nýju í héruðunum á landamærunum við Tíbet þar sem hrikaleg skyndiflóð ollu gríðarlegri eyðileggingu og manntjóni, í vikunni. Hlé var gert á björgunaraðgerðum, bæði í Nepal og Tíbet, vegna mikillar vatnssöfnunar í lóni, sem er farið að flæða yfir bakka sína.
Forstöðumaður frístundaheimilis óttast að allt faglegt starf færist yfir á ófaglærða eftir uppsagnir Reykjavíkurborgar. Starfsfólk sé uggandi yfir stöðunni og missi jafnvel svefn. Sameyki hélt í morgun félagsfund vegna uppsagnanna þar sem farið var yfir stöðu mála og félagsfólki veittur stuðningur í næstu skrefum.
Fjölbreyttur fréttatími á Bylgjunni í hádeginu. Umsjónarmaður og þulur er Telma L. Tómasson.