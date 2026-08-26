Fjölmiðlanefnd hefur sektað Þórarin Hjartarson, stjórnanda hlaðvarpsins Ein pæling, um 500 þúsund krónur fyrir að skrá hlaðvarpið ekki sem fjölmiðil. Ákvörðunin kemur rúmum tveimur mánuðum eftir að ráðuneyti Loga Einarssonar greindi frá því að fyrirhugað væri að hefðbundin hlaðvörp yrðu ekki lengur skráningarskyld.
„Þetta er það skrýtnasta sem ég hef lent í. Það er búið að koma fram frá stjórnvöldum að hlaðvörp verði ekki skilgreind sem fjölmiðlar en nú er ég sektaður fyrir að skrá mig ekki sem fjölmiðil,“ segir Þórarinn.
Í bréfi Fjölmiðlanefndar til Þórarins segir að nefndin hafi komist að þeirri niðurstöðu að brotið hafi verið gegn ákvæði fjölmiðlalaga um skráningu fjölmiðla. Við ákvörðun sektarinnar hafi verið litið til eðlis brotsins og atvika málsins.
Þórarinn segist hafa óskað eftir lengri fresti en hefur nú verið sendur reikningur vegna sektarinnar.
Vísir greindi frá því í júní að vinna væri hafin í menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytinu við endurskoðun fjölmiðlalaga.
Í svari ráðuneytisins sagði að skerpa ætti á lagalegri skilgreiningu þess hvað teldist fjölmiðill.
Útgangspunktur vinnunnar væri að hefðbundin hlaðvörp yrðu ekki skráningarskyld. Stefnt væri að því að kynna lagabreytingarnar á næsta þingvetri.
Breytingarnar hafa ekki tekið gildi og Fjölmiðlanefnd byggir ákvörðun sína á gildandi lögum.
Þórarinn ætlar að ráðfæra sig við lögmann um næstu skref. Hann segist ekki geta greitt sektina.
„Ég hef ekki efni á þessu. Hver einasta króna sem hlaðvarpið hefur aflað hefur farið í nýtt stúdíó og ég á alls ekki fyrir þessu.“
Ákvörðun Fjölmiðlanefndar er endanleg á stjórnsýslustigi. Vilji Þórarinn fá henni hnekkt þarf hann að höfða mál innan sex mánaða. Málshöfðun frestar ekki réttaráhrifum hennar.
Þórarinn gagnrýnir einnig hvernig nefndin hafi staðið að málum gagnvart hlaðvörpum. Hann segir önnur hlaðvörp hafa hætt að svara erindum hennar án þess að fá sekt.
„Það sem er magnað í þessu er að önnur hlaðvörp hættu að svara þeim. Það virðist hafa verið miklu betri leið því þau fengu ekki sektir,“ segir Þórarinn.
Þrátt fyrir að Vísir hafi sagt af fyrirætlunum ráðuneytis Loga Einarssonar menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, sem ganga út á að skera hlaðvarpara úr snöru fjölmiðlanefndar, er sem nefndin vilji ekki sleppa takinu á þeim stöllum í Komið gott – Ólöfu Skaftadóttur og Kristínu Gunnarsdóttur sem svara fyrir sig.
Elfa Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri Fjölmiðlanefndar, lætur af störfum nú þegar þriðja skipunartímabili hennar lýkur í haust.