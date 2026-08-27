Í Vísi að viðræðum tekst ungt fólk sem staðsetur sig hægra megin í stjórnmálum á um það hvort hefja eigi aðildarviðræður að nýju við Evrópusambandið. Ungur viðreisnarmaður segir stöðugleika felast í upptöku evru en ungur sjálfstæðismaður segir það á dýru verði keypt „að missa stjórn á okkar peningamálum“. Nei-sinninn segir að hátt í 99 prósent af því sem felist í aðild að Evrópusambandinu liggi fyrir en já-sinninn telur ljóst að það sé „fullt sem hægt er um að semja“.
Eins og þjóðinni allri ætti að vera kunnugt ganga Íslendingar að kjörborðinu 29. ágúst til að greiða atkvæði um það hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Hin 25 ára Birta Karen Tryggvadóttir er hagfræðingur, sjálfstæðismaður og er í hreyfingunni Ung gegn ESB-aðild.
Hinn 28 ára Sverrir Páll Einarsson er formaður Uppreisnar, samtaka ungra Viðreisnarmanna, og er viðloðinn SJÁ-hreyfinguna.
Þau ræða atkvæðagreiðsluna, áhyggjur ungs fólks og fleira í nýjasta þætti Vísis af viðræðum. Þau ræða meðal annars evruna og efnahagsmálin, sjávarútveginn og sjálfsákvörðunarrétt Íslendinga.
Sverrir og Birta fara um víðan völl í Vísi að viðræðum, en hlusta má á þáttinn á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Vísir ræddi einnig við tvo unga vinstrimenn sem tókust á um spurninguna á kjörseðlinum. Sá þáttur mun birtast á Vísi.
Þau sammælast þó um ýmislegt, meðal annars það að umræðan á TikTok og Instagram hafi þótt nokkuð hófstilltari heldur en umræðan á Facebook, sem sé gjarnan persónulegri.
Birta vill meina að 95 til 99 prósent þess sem fælist í aðild að Evrópusambandinu liggi fyrir og henni hugnast það ekki. Hún nefnir að Ísland sé fremst í flokki á mörgum mælikvörðum, svo sem hvað varðar félagslegan hreyfanleika, kaupmáttur á Íslandi sé með því hæsta sem finnist og að lífskjör séu góð.
„Hvað er það sem framtíðarkynslóðir hafa að sækja innan Evrópusambandsins þegar við erum þegar að sigra Evrópusambandið í öllum þeim mælikvörðum sem eru notaðir til að mæla lífskjör?“ spyr Birta.
Sverrir segir það ekki rétt sem Birta segir, að það sé algjörlega borðliggjandi hvað Evrópusambandið hafi að bjóða.
„Það er fullt af hlutum sem skipta okkur gífurlega miklu máli. Það er landbúnaður eða sjávarútvegur, orku- og auðlindamálin, en það er ekki ljóst hvað við getum fengið frá Evrópusambandinu. Það er hægt að sjá það hjá stækkunarstjóra Evrópusambandsins, sem nýlega gaf það til kynna að það sé fullt sem hægt er um að semja og að tekið verði tillit til sérstöðu Íslands þegar kemur að landbúnaði.“
Þau takast meðal annars á um fríverslunarsamninga og tollabandalag.
Birta segist hlynnt auknu samstarfi við Evrópu en til þess sé Evrópusambandsaðild ekki nauðsynleg.
„Ég tel það okkar hagsmuni að eiga góða bandamenn úti um allt, en að vera að fara þarna inn og loka okkur inni í einhverju tollabandalagi og viðskiptabandalagi, ég held að það sé ekki gott fyrir okkur, þetta litla land á Norður-Atlantshafi. Ég held að það eigi að þétta samstarfið við Evrópu, Kanada, Bandaríkin, alls staðar og halda öllum dyrum opnum,“ segir Birta.
Sveinn gerir athugasemd við orðalag Birtu um að Ísland myndi „loka sig inni“ í tollabandalagi með Evrópulöndum. „Mér finnst þetta röng nálgun að mínu mati. Ég held að það sé áhugavert að sjá hvað það myndi fela í sér ef við myndum ganga í tollabandalagið sem Evrópusambandið er.“
Birta bendir á að Ísland þyrfti líklegast að gefa fríverslunarsamning sinn við Kína upp á bátinn með inngöngu í Evrópusambandið, enda sé ESB ekki með slíkan samning.
Sverrir tekur fram að með inngöngu í ESB fengist engu að síður aðgangur að fríverslunarsamningum sambandsins við önnur ríki, svo sem við Japan. Hann tekur fram að fríverslunarsamningurinn við Kína sé sá eini sem Ísland hafi sem Evrópusambandið hafi ekki. Önnur lönd sýni því lítinn áhuga á að gera fríverslunarsamning við eins lítinn markað og Ísland.
„En við njótum samt líka góðs af því að vera inni í EFTA og EES,“ tekur Birta fram. „Þannig að þetta hangir allt saman. Mér finnst ótrúlega mikilvægt að halda öllum örmum opnum. Við eigum alltaf að vera að fjölga bandamönnum.“
Hún nefnir að efnahagslíf sé á blússandi siglingu í Kína en sagan sé ekki sú sama í Evrópusambandinu. „Það er stutt á milli stöðnunar og stöðugleika.“
Sverrir segir að í upptöku evru fælist stöðugleiki.
„Þau lönd sem ganga inn í Evrópusambandið, vextir og verðbólga lækka,“ segir hann. „Við erum í verðbólguástandi núna, en þetta hefur verið svolítil staða á Íslandi síðustu áttatíu árin.“
Hann segir að ólguástandið sem felist í því að halda úti krónunni sé afar erfitt. „Það er ótrúlega erfitt að halda úti krónunni. Það er dýrt og erfitt,“ segir Sverrir.
Birta, sem er hagfræðingur, tekur fram að frá hruni hafi orðið töluverð bragarbót á peningastefnu Íslands. Íslendingar hafi lært mikið af sinni hagstjórn, en svo hafi komið heimsfaraldur, stríð í Úkraínu, eldgos í Grindavík og fleira.
„Mér finnst svolítið mikilvægt að tíunda það í þessu samhengi við verðbólgu og vexti er ekki einhver tala sem Ásgeir Jónsson [seðlabankastjóri] dregur upp úr hatti,“ segir hún. Heldur sé um að ræða eins konar hitamæli á hagkerfinu.
„Það er rétt að vextir eru víðast hvar lægri innan Evrópusambandsríkjanna, ég ætla ekkert að deila um það, og það yrði væntanlega hér af því að við myndum taka upp sameiginlega peningastefnu með Evrópusambandinu,“ segir Birta og tekur fram að Ísland sé lítið, útflutningsdrifið hagkerfi.
„Það þýðir að stjórn peningamála myndi ekki lengur hlúa að íslenskum aðstæðum.“
Norðmenn fylgjast grannt með atkvæðagreiðslunni á Íslandi 29. ágúst um aðildarviðræður við Evrópusambandið, ekki síst sjávarútvegsmenn. Snorre Rein, norskur stjórnmálaáhrifavaldur úr röðum sósíaldemókrata, er viðmælandi dagsins í Vísi að viðræðum.
„Við sjáum ekki undir hvaða kringumstæðum hægt er að fá ítarlegri sérlausn en Finnar,“ segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Bændasamataka, í nýjasta þætti Vísis að viðræðum. Hún telur einu leiðina til þess að íslenskir bændur geti fengið eitthvað fyrir sinn snúð innan Evrópusambandsins sé með undanþágu frá allri landbúnaðarstefnu ESB, sem sé vægast sagt hæpið.
„Alþjóðlega andrúmsloftið var allt annað þá. Ísland var nýkomið úr bankahruninu. Íslenskir fjármálamenn alræmdir. Það var afskaplega lítið traust úti í Evrópu til íslenskrar efnahagsstefnu og fjármála,“ segir Þorsteinn Gunnarsson varaformaður íslensku samninganefndarinnar í síðustu aðildarviðræðum.
Katrín Júlíusdóttir, fyrrverandi iðnaðarráðherra úr röðum Samfylkingarinnar, telur raunhæft að samið verði um það í viðræðum við Evrópusambandið að hafið í kringum Ísland yrði sérstakt stjórnsýslusvæði um fiskveiðar. Hún segist ekki vera sami Evrópusinni og hún var áður og lítur ekki svo á að hugsanlegar aðildarviðræður snúist um að „kíkja í pakkann“, heldur sé um „harðar samningaviðræður“ að ræða.
Það breytist nánast ekkert í íslenskri vinnumarkaðslöggjöf með inngöngu í Evrópusambandið, að mati Sonju Ýrar Þorbergsdóttur formanns BSRB, enda löggjöfin að miklu leyti innleidd í gegnum EES. Sonja á erfitt með að skilja hvers vegna fólk haldi að staða og réttindi verkafólks myndu versna til muna með inngöngu, en vill samt ekki fullyrða hvort hún muni batna.
„Þessi vegferð hefst eiginlega ekki raunverulega fyrr en í upphafi tuttugustu aldar, þegar virkilega koma fram stjórnmálahreyfingar og stjórnmálahugmyndir um að það væri best fyrir Íslendinga að slíta samstarfinu við Dani,“ segir Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur sem er gestur dagsins í hlaðvarpinu Vísir að viðræðum.
Málskotsréttur forseta hverfur ekki þó að Ísland myndi ganga inn í ESB en verður þó takmarkaður, að sögn Birgis Ármannssonar fyrrverandi þingforseta. „Salami-aðferð“ Evrópusambandsins í viðræðum gæti að hans mati gert Íslendingum erfiðara fyrir ef þeir vilja hætta við hugsanlega aðildarumsókn. „Flest mannanna verk eru nú þannig að það er hægt að snúa þeim við,“ segir hann samt.
„Ég tel að það sé útilokað að fá varanlega undanþágu frá stefnunni í heild sinni. Hins vegar er spurning um hvort hægt sé að hanna hlutina að innan þannig að við erum de facto með full yfirráð,“ segir Vilborg Ása Guðjónsdóttir stjórnmálafræðingur og fyrrverandi ritstjóri Evrópuvefsins.
Vorið 2009 tók við ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingarinnar, í kjölfar bankahrunsins. Eitt umdeildasta verkefni hennar varð umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu. Jón Bjarnason sat í stjórninni sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þótt hann væri sjálfur eindreginn andstæðingur aðildar.