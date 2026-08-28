„Mér fannst ég þekkja hann strax og ég hitti hann í fyrsta sinn“

Haraldur V Noregskonungur lést í morgun, áttatíu og níu ára að aldri. Halla Tómasdóttir forseti Íslands segir að með honum sé farinn afskaplega góður maður og segir að Hákon VIII, sem tekinn er við krúnunni, muni gera það af ábyrgð.
Greint var frá andláti konungs á heimasíðu norsku konungshallarinnar í morgun. Heilsu Haraldar hafði hrakað hratt síðustu daga en hann var 89 ára gamall og hafði verið konungur frá því í byrjun árs 1991.
Haraldur skilur eftir sig drottninguna Sonju og tvö börn, Hákon sem nú er orðinn konungur og Mörtu Lovísu. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi sem mun vara þar til Haraldur hefur verið borinn til grafar.
Halla Tómasdóttir forseti Íslands segir að með Haraldi fari afskaplega góður maður.
„Ég vil byrja á því að votta norsku þjóðinni og konungsfjölskyldunni mína dýpstu samúð. Að mínu mati var Haraldur einstaklega hlýr maður með góða kímnigáfu. Hann naut greinilega mikillar virðingar og væntumþykju, bæði í Noregi en líka langt út fyrir landamæri Noregs,“ segir Halla í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Halla segir að Haraldi hafi þótt einstaklega vænt um sameiginlega sögu Íslands og Noregs.
„Það var gaman þegar ég var í heimsókn í okkar opinberu heimsókn í Noregi að finna hvað áhugi hans var mikill á íslenskri tungu, íslenskum bókmenntum, íslenskri náttúru en aðallega talaði hann sífellt um skyldleika og vináttu okkar Íslendinga og Norðmanna og það var einlægt,“ segir Halla en hún fór í opinbera heimsókn til Noregs á síðasta ári.
Halla nefnir sérstaklega kímnigáfu Haraldar.
„Við áttum vissulega krefjandi samtöl, bæði á síðasta ári og aftur þegar við hittumst í vor í Svíþjóð í afmæli Svíakonungs, um stóru málin sem samfélög okkar og heimurinn allur standa frammi fyrir, að það var stutt í léttleikann og brosið.“
„Við hlógum heilmikið saman þrátt fyrir að vissulega hafi hann og hans fjölskylda átt erfiða tíma að undanförnu.“
Tilkynnt hefur verið að Hákon taki upp nafnið Hákon VIII og ætlar hann að halda kjörorðum föður síns sem voru Alt for Norge.
Forsetinn segir að Hákon muni taka við hlutverkinu af ábyrgð.
„Hann er hlýr eins og faðir hans var, hann er yfirvegaður og kannski eilítið nútímalegri leiðtogi. Ég fann sterkan áhuga og ástríðu hjá honum fyrir mörgum af þeim málum sem ég hef unnið að. Fyrir ábyrgð í umhverfismálum, fyrir ábyrgð fyrir velsæld ungsfólks og vináttu Norðurlanda. Þannig að okkar góða vináttusamtal mun vafalaust halda áfram,“ segir Halla og minnist síðan á skemmtilega tengingu Hákonar og Björns Skúlasonar eiginmanns hennar.
„Svo má kannski segja að mér finnist pínulítið eins og ég þekki hann því Hákon er fæddur sama dag og ár og eiginmaður minn sem er ótrúleg tilviljun. En gerði það að verkum að mér fannst ég þekkja hann strax og ég hitti hann í fyrsta sinn.“
„Ég held að Sonja drottning hafi fundið fyrir því líka þegar hún hitti eiginmann minn, það var eitthvað fallegt og persónulegt í því líka.“
Aðspurð hvort búast megi við mikilli breytingu með nýjum konungi segir Halla að Hákon VIII muni setja mark sitt á embættið með góðum hætti.
„Ég held það sé þannig eins og þegar Friðrik stígur í fótspor móður sinnar í Danmörku, að þá mótar hann að einhverju leyti hlutina eftir eigin persónu og áherslum en ber vissulega mikla virðingu fyrir þeirri arfleið sem hann tekur við. Hákon mun líklega gera slíkt hið sama.“
„Faðir hans nýtur og hefur notið þannig velvilja og vinsælda innan Noregs og utan að Hákon mun fara fallega með þá arfleið,“ segir Halla Tómasdóttir forseti Íslands.